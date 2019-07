V některých evropských metropolích už funguje systém, který umožní řidiči uzpůsobit tempo jízdy Audi Q3 Sportback takovým způsobem, aby projel všechny křižovatky na zelenou.

Stejně jako se klasické modely nižší střední třídy v Evropě velmi často nabízejí s karosériemi hatchback a kombi, tak v případě vozů SUV pomalu začíná platit pravidlo, že kromě terénněji vyhlížející karosérie bude na výběr také sportovněji střižená zadní partie téhož modelu.

Úplně čerstvým přírůstkem do rodiny automobilů kupé-SUV je Audi Q3 Sportback. Snímky zobrazující vůz ze všech úhlů si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. V hangáru malého letiště v Ingolstadtu jsem si ho již mohl prohlédnout a během statické prezentace také prozkoumat jeho interiér.

Zejména ze zadního pohledu vypadá novinka velmi sexy. K vytvoření dynamického profilu přispělo při zachování rozvoru 2680 milimetrů mírné protažení vozu (o 16 milimetrů a zároveň snížení linie střechy o bezmála tři centimetry. Auto tak na délku měří přesně čtyři a půl metru, střecha se nachází ve výšce 1556 nad úrovní terénu. Přitom nijak neutrpěla prostornost interiéru, což jsem si ověřil na vlastní sto osmdesát šest centimetrů vysokou postavu. Po usednutí do druhé řady za sedačku řidiče nastavenou pro stejně velkého jedince, jsem měl před koleny k dobru pět centimetrů a nad hlavou tři.

To ale samozřejmě platí o situaci, kdy je posuvná zadní lavice v nejzazší zadní poloze. Pokud by mi nevyhovoval sklon zadního opěradla, mohl bych si ho snadno upravit. K dispozici je celkem sedm stupňů. V případě, že vzadu budou sedět menší lidé, nebo vůbec nikdo, lze zvětšit zavazadlový prostor o třináct centimetrů. A pak taky sklápět opěradla rozdělená do částí v poměru 40:20:40. Základní objem zavazadlového prostoru vyjadřuje číslo 530 litrů, což je přesně tolik jako v nynější generaci "klasičtějšího" Audi Q3. Mezipodlaha se po zvednutí zachytí o vyskakující zarážku a člověk, který potřebuje z hloubi kufru něco vyložit, tak má k dispozici obě ruce.

V interiéru přední části se žádné překvapení nekoná. Je totiž shodný s dřívější verzí modelu Q3. Totéž lze říci o použité technice. Pod kapotou se ocitnou výhradně čtyřválce. Největší příděl 230 "koníků" poskytne přeplňovaný dvoulitrový zážehový agregát. Na výběr pak bude i zážehová "patnáctistovka" se stopadesáti koňskými silami a schopností odpojovat dva ze čtyř válců a dvě verze dvoulitrového turbodieselu. Ta silnější poskytne až 190 koní. Na výběr bude samozřejmě manuální i automatické řazení a pohon předních nebo všech čtyř kol.

Díky montáži 48Voltového elektrického systému se při zpomalování motor může vypínat již při rychlostech pod 21 kilometrů v hodině. To by mělo uspořit až čtyři decilitry paliva na každých ujetých sto kilometrů.

Pojede i na "dvacítkách"

V Ingolstadtu jsme měli na prohlížení dva exempláře. Jeden z nich byl v takzvané Edici 1, díky níž získal třeba i černě zbarvené čtyři propojené kruhy na přídi i na zádi a jinou výplň masky chladiče. Ve spojení s šedivou barvou to působilo hodně dobře. Šmrnc měl ale samozřejmě i druhý, oranžově lakovaný exemplář.

Pohodu v interiéru umí vylepšit třeba některá ze třiceti barev ambientního osvětlení nebo příjemná hudba linoucí se z celkem 15 reproduktorů špičkového audiosystému Bang&Olufsen. Hned čtyři jsou zabudovány v palubní desce a dva se nacházejí dokonce i v posledních "D" sloupcích karosérie.

Ve standardní verzi bude Audi Q3 Sportback jezdit na sedmnáctipalcových kolech. Je však možno přikoupit i devatenácti či dvacetipalcová od Audi Sportu. Do nich se pak v závislosti na motorizaci vejdou brzdové kotouče s průměrem až 340 milimetrů (na přední nápravu) či 310 milimetrů (v případě zadních kol).

Ve výbavě, ať už té standardní, nebo té příplatkové, bude obvyklá nálož bezpečnostních a komfortních asistenčních systémů. Novinkou, kterou bych ocenil i já, je však schopnost zabudovaného systému Car-to-X, podobně jako v nedávno představeném faceliftované modelu A4 komunikovat s dopravní infrastrukturou v některých evropských velkoměstech. Konkrétně se řidiči na displeji objeví doporučení, jakou rychlostí by měl pokračovat v jízdě k další křižovatce, aby ji mohl projet bez zastavení na zelenou. To, kdy to začne fungovat i u nás, si ale zatím raději netroufám ani hádat.

V prodeji se vůz objeví ještě během letošního podzimu. Veřejnost si ho bude moci poprvé prohlédnout na stánku automobilky na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se v září uskuteční tradiční podzimní evropský autosalon.