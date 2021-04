Automobilka Audi v Mnichově představila své další dva elektromobily. Oba mají na počátku svého jména označení Q4 e-tron, liší se však tvarem své zadní partie.

Audi představilo další modely elektrických vozů | Foto: Audi

Ze dvou verzí vysokonapěťové baterie a tří úrovní výkonu budou moci vybírat zájemci o nové Audi Q4 e-tron. Dvě karosářské verze modelu, který byl stvořen na základě speciální elektromobilní platformy koncernu MEB koncernu Volkswagen, právě představila automobilka se čtyřmi projenými kruhy ve svém logu.

Na obě se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

V létě tedy budou její dealeři nabízet již celkem pět typů elektromobilů, což je o jeden více, než kolik lze nyní koupit u Tesly. Kromě modelů e-tron a e-tron Sportback se letos začal prodávat sportovní sedan e-tron GT. Nyní tedy přichází další SUV - Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron.

Vůz, který je ze všech čistě elektřinou poháněných Audi nejmenší i nejméně výkonný, půjde také koupit za nejmenší sumy. Vstupní verze s označením 35 bude na německém trhu k mání od částky 41 900 eur. Varianta Sportback bude v každé z nabízených verzí dražší přibližně o dva tisíce euro.

Menší ze dvou nabízených baterií bude mít využitelnou kapacitou 55 kWh, větší pak 77 kWh. S tou by měl dojezd na jedno nabití podle normovaného cyklu WLTP dosáhnout 520 kilometrů. Ta menší vystačí na ujetí 341 kilometrů. Vozy s karosérií kupé - SUV (Sportback) mají díky lepší aerodynamice ve všech výkonových stupních dojezd lepší o osm až devět kilometrů.

Stejně jako typ "35", bude mít také Audi 40 e-tron poháněnu pouze zadní nápravu. Na rozdíl od nejlevnější verze, která získá elektromotor s výkonem 125 kW (170 koní), ale řidič získá možnost využít potenciál motoru s výkonem 150 kW - 204 koní.

Varianta Q4 50 e-tron Quattro pak díky přidání druhého elektromotoru na přední nápravu dostane výkon 220 kW (299 koňských sil) a pochopitelně také pohon všech kol. Díky tomu bude schopná zrychlovat z nuly na stokilometrovou rychlost během 6,2 sekundy a docílit maximální rychlosti 180 km/hod. Méně výkonné verze pojedou maximálně sto šedesát kilometrů v hodině a hodnoty akcelerace jsou u nich 9 (verze 35), respektive 8,5 sekundy u Q4 40 e-tron.

Větší kufr pro "kupé"

Vozy s menší trakční baterií půjde nabíjet z domácího wallboxu výkonem 7,4 kW a u veřejné rychlé nabíječky výkonem 100 kW. Vozy Q4 e-tron s baterií 77 kW pak doma nabijete výkonem až 11 kW a u stojanu rychlého dobíjení výkonem 125 kW. Díky tomu bude možné získat během desetiminutové zastávky u dobíječky dostatek energie na ujetí dalších 130 kilometrů. Z nuly na osmdesát procent by se za ideálních podmínek měla dát nabít za necelých 40 minut.

Kupující tohoto vozu, stejně jako dalších elektromobilů koncernu Volkwagen, získají do držení kartu, která je aktuálně opravňuje k využití 210 000 dobíjecích stanic v celé Evropě.

Obě karosářské verze Q4 e-tron nabídnou velmi dobrý vnitřní prostor také pro rodinné využití. Karosérie má délku 459 centimetrů a rozvor 276 centimetrů. Kupodivu větší objem zavazadlového prostoru nabídne verze Sportback. Jedná se o 535 litrů, zatímco u "standardního" e-tronu je to o patnáct litrů méně. Vzhledem ke tvaru střechy v zadní části se ale situace obrací, pokud jde o objem prostoru v případě sklopení zadních opěradel. V tomto případě lze do vozu s tvarem klasického SUV naložit až 1490 litrů a do Sportbacku o třicet litrů méně.

Q4 e-tron bude mít možnost na tažné zařízení připojit přívěs. Verze s jedním motorem o hmotnosti do tisíce kilogramů, quattro pak 1200 kilogramů. Střechu lze zatížit nákladem s hmotností až 75 kilogramů.

Interiér navazuje na další aktuálně nabízené modely Audi, ať se jedná o elektromobily nebo konvenční vozy. To znamená, že pro ovládání klimatizace zůstala zachována klasická tlačítka a řidič má k dispozici klasický velký digitální přístrojový štít. To je velká změna oproti dalším koncernovým vozům na platformě MEB, včetně Škody Kodiaq. U nich se totiž použil minidisplej z mobilního telefonu.

Centrální multimediální displej se bude nabízet ve dvou variantách. Menší má úhlopříčku 10,1, větší 11,6 palců. Stejně jako ve Volkswagenech ID a Škodě Enyaq iV bude moci řidič využívat také head-up displej s rozšířenou realitou. Díky tomu se bude při zadání cíle do navigace snáze pohybovat v neznámém prostředí. Promítané šipky mu například ukáží, do jakého pruhu se má před křižovakou zařadit i přesný okamžik pro odbočení.

Vůz bude jezdit na kolech s velikostmi od 19 do 21 palců. Na přání bude možné získat také sportovní podvozek, který je oproti tomu klasickému o patnáct milimetrů snížený.