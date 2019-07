Automobilky přidávají na výbavě. Stále se ale najdou takové, které vám v rámci nízké ceny prodají v podstatě jen čtyři kola a volant.

Není to ještě tak dávno, co se bez pořádné výbavy prodávala celá řada aut. Pokud si někdo chtěl koupit vůz za základní cenu, nedostal mnohdy ani centrální zamykání, elektrická okénka nebo klimatizaci. Těmto autům se pak přezdívalo „verze žebrák“. Právě klimatizace byla zásadním prvkem, který rozhodoval, zda váš vůz patří mezi chudé nebo lépe vybavené.

Škoda se chlubí, že její vozy jsou nejvybavenější v historii. Na důkaz toho například prodává modely Scala nebo Kamiq už od střední výbavové varianty. Přesto na jedno auto zapomněla. Je to její městská Škoda Citigo. V základním provedení za 199 900 korun klimatizace není, musíte si za ni připlatit. Počítejte s částkou 18 200 korun.

Auta bez klimatizace se zdají být u většiny automobilek, které je nabízejí, takovými relikty. Zapomenutými pozůstatky, jenž se v nabídce objevují snad jen nedopatřením. Kromě Škody nabízí auto bez tohoto prvku výbavy už je Toyota, Citroën a Opel. Ten má dva, kupodivu novější modely. Oproti loňsku se pár vozů polepšilo a zařadilo klimatizaci do základu, to je případ Škody Fabia nebo Opelu Corsa, takže ve výběru nejchudšeji vybavených aut už chybí.

Na trhu je ale jedna značka, která se žebráckých verzí pevně drží. Jde o Dacii, která má v takovém provedení celkem pět modelů. Loni to bylo šest, ale rodinný model Lodgy se polepšil a bez klimatizace se už neprodává. U rumunské automobilky se není čemu divit. Její hlavní strategií je lákat zákazníky, kteří převalují každou korunu a klidně si koupí jakýkoliv dopravní prostředek, aby tím vyřešili nutnost přesouvat se z bodu A do bodu B.

Přesto stojí za to otevřít ceník třeba u modelu Logan. Auto začínající na částce 169 900 korun je totiž živou vzpomínkou na to, jak před patnácti dvaceti lety auta v žebráckém provedení vypadala. Pokud si vůz koupíte v základu jménem Access s benzinovým motorem o výkonu 54 kW, Dacia vám ani neumožní za klimatizaci si připlatit. To lze až od druhé výbavy Open za 10 tisíc korun.

Dacia Logan v základním provedení nemá ale ani palubní počítač, elektricky ovládaná okna, elektrická zrcátka, výškově nastavitelný volant a chybí dokonce i centrální zamykání. Vůz stojí na 15“ plechových kolech. Oproti „žebrákům“ z minulosti se snad liší jen povinnou elektronickou výbavou a airbagy, plus asistentem pro rozjezd do kopce. Chudobu základní verze zvýrazňuje i sám ceník, který u každé z výbav vyzdvihuje hlavní prvky. Ve verzi Access je jen velké prázdné políčko.

Pokud ale i přesto lačníte po co nejlevnějším voze, nebo se chcete jen ze zvědavosti podívat na poslední chudě vybavená auta na českém trhu, otevřete si přiloženou fotogalerii. Najdete je tam včetně ceny.