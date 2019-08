Auto bude mít kapacitu baterie 100 kWh. Na dlouhý dojezd mu pomůže nízká hmotnost i aerodynamika.

Říká vám něco značka Aptera? Americká firma se zhruba před 10 lety pokoušela postavit super úsporné auto. Tříkolku s aerodynamickým tvarem a nízkou hmotností se ale nikdy nepodařilo přetavit do sériového modelu. Aptera potencionálním zákazníkům vrátila peníze ze záloh a v roce 2011 zkrachovala. Nakonec skončila v čínských rukách ve společnosti Zap Jonway.

Zdálo se, že jde o konec příběhu. Teď by ho ale zakladatelé Aptery, pánové Chris Anthony, Steve Fambro a Michael Johnson mohli začít psát znovu. Proslýchá se totiž, že chtějí použít své know how a pokusit se o stavbu inovovaného modelu. Tentokrát to má být nejúspornější elektromobil na světě.

Jako základ poslouží design vozu Aptera 2e z roku 2010. Auto bude mít na každém kole jeden elektromotor o výkonu 50 kW. Firma ale zkouší i verzi jen s motory na předních kolech. V plánu jsou tři varianty modelu podle kapacity baterie 40, 60 a 100 kW. Středně velká by měla vážit jen 816 kg. Největší pak nabídne teoretický dojezd až 1000 mil na jedno nabití, tedy 1600 kilometrů.

Pánové z Aptery samozřejmě potřebují peníze na stavbu funkčních prototypů. Spočítali, že na tři vozy bude potřeba zhruba 2,5 milionu dolarů, což je asi 55,6 milionu korun. Aby získali takovou částku, založili si na internetu crowdfundingovu kampaň a chtějí oslovit i potencionální investory. Pokud se jim to povede, mohla by první nová Aptera vyjet na silnici na konci příštího roku.

Vzpomínáte ještě na Apteru? Možná vám paměť osvěží snímky původního vozu Aptera 2e. Najdete je v přiložené fotogalerii.