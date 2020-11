Organizace Transport and Environment zatím požaduje po vládách evropských zemí ukončení podpory vozu s plug-in hybridním pohonem.

Škoda Superb iV | Foto: Škoda Auto

Na papíře vypadá spotřeba v současnosti nabízených osobních automobilů s pohonem typu plug-in hybrid velmi dobře. Jak vyplývá i z našeho přehledu ve fotogalerii u tohoto článku, pohybuje se v rozmezí od 1,1 do rovných dvou litrů na sto kilometrů. Jenže, v praxi je to úplně jiné. Dokonce jsou rozdíly dosahované v reálném provozu oproti hodnotám deklarovaným výrobci ještě mnohem větší než v dobách, kdy se do technických průkazů aut zapisovala hodnota naměřená v laboratoři během cyklu NEDC.

Jak vyplývá z výsledků podrobných testů, které provedla specializovaná instituce Emissions Analytics na třech plug-in hybridních vozech (BMW X5, Volvo XC-60 a Mitsubishi Outlander), i při optimálních podmínkách byly jejich emise CO2 v provozu o 28 až 89 procent vyšší, než uvádějí výrobci. Optimální podmínky znamenají, že před začátkem jízdy byla pohonná baterie plně nabitá.

Pokud auta jela s vybitou trakční baterií, hodnoty CO2 se navýšily tři až osmkrát. A jestliže dokonce měla spuštěný režim pro dobíjení baterie spalovacím motorem, zvýšily se emise až na dvanáctinásobek slibované hodnoty.

Velmi znepokojujícím zjištěním je to, že po vyčerpání energie z baterií zvládnou ujet zmíněné tři typy vozidel pouze od 11 do maximálně 23 kilometrů než dosáhnou hranice emisí CO2 uváděných v dokumentaci. Pak už ji překračují.

V našem redakčním testu, který jsem s vozem Škoda Superb iV absolvoval letos v únoru, byla podle palubního počítače spotřeba na stejné stokilometrové trase při jízdě s nabitým autem 3,2 litru a po startu s vybitou baterií 5,7 litru. Oficiální hodnota je 1,5 litru.

Vyrábí se jen pro laboratorní testy?

„Plug-in hybridy jsou falešné elektromobily vyráběné jen pro laboratorní testy a získání daňových úlev, nikoli pro reálný provoz. Naše testy ukazují, že i za optimálních podmínek s plným akumulátorem tato vozidla znečišťují ovzduší víc než se inzeruje. Vlády by měly přestat tato auta dotovat miliardovými částkami daňových poplatníků,“ uvedla ve svém prohlášení ředitelka společnosti T&E pro čistá vozidla Julia Poliscanova.

Letos se přitom v Evropě prodá zhruba půl milionu aut typu plug-in hybrid a jejich nabídka se zejména v posledních měsících velice rozšířila. Nejvíce modelů mají v současnosti v nabídce prémiové automobilky jako jsou Audi, BMW a Mercedes-Benz. Ovšem také třeba koncern Volkswagen nebo PSA jich už vyrábí poměrně hodně.

Podpora při pořízení v řadě zemí dosahuje úrovně ve výši několika tisíců eur, což je činí pro zákazníky dostupnějšími. Na českém trhu s novými osobními auty je totiž v současné době nejlevnějším vozidelm s plug-in hybridním pohonem Renault Mégane. Ten stojí přesně tři čtvrtě milionu korun.

U nás je zatím jedinou výhodou při pořízení takového vozidla (stejně jako klasického elektromobilu) pouze získání speciální registrační značky, která umožňuje zdarma parkovat v zónách placeného stání v některých městech a také neplatit za užívání dálnic.