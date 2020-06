V seznamu aut s hodně diskutovaným designem z posledních deseti let jsou i dva české automobily. Konkrétně se jedná o modernizované provedení Octavie III a malý rodinný vůz Škoda Roomster.

BMW 4 v provedení roku 2020 | Foto: BMW

Není pochyb, že BMW 4 bude jezdit dobře. Vyplývá to z technických údajů, které automobilka odtajnila. Daleko více se ale bude hovořit o designu jeho přední části. Typický rozpoznávací znak, totiž pár ledvin, totiž narostl do skutečně obřích rozměrů.

Sice to není úplné překvapení, protože stejný prvek měl i koncept představený v roce 2019 během frankfurtského autosalonu, přesto se však řada lidí domnívala, že nakonec bud mít vůz přece jen decentnější vzhled. Nejen podle našeho názoru se tak nové BMW 4 zařazuje do skupiny vozů z posledních deseti let, jejichž design je přinejmenším diskutabilní.

V naší fotogalerii najdete například Aston Martin Cygnet, což není nic jiného než předělaná Toyota IQ, dále Jeep Cherokee, který měl pod sebou v přídi dvě masky chladiče, které spolu svými tvary moc neladily, krabicovitý Nissan Cube a naopak tvarově "přeplácaný" Nissan Juke.

Nevyvážené proporce pak do tohoto seznamu poslaly i první generaci luxusního sedanu Porsche Panamera a Škodu Roomster. Druhým zástupcem mladoboleslavské automobilky je zde modernizované provedení třetí generace Octavie. To kvůli nesourodé čtveřici světlometů na přídi.

Prohlédnout si v této galerii můžete ještě také barokně tvarované SUV-MPV Ssang Yong Rodius z přelomu desetiletí a dva ekologické modely Toyoty. Konkrétně o současnou verzi hybridu Prius a první provedení vodíkové Toyoty Mirai.

BMW 4 je už hodně velké

Vraťme se ale zpět k BMW 4. To nyní oproti svému předchůci výrazně povyrostlo. Na délku měří 4768 milimetrů (+ 128 mm), šířka se zvětšila o 27 milimetrů na 1852 a výška o šest těchto délkových jednotek. Přesto je stále pod hranicí 140 centimetrů (přesně 1383 milimetrů).

Rozvor je teď 2851 milimetrů (zvětšení o 41 milimetrů). Přestože technika vozu vychází z běžného sedanu "trojkové" řady, mají zadní kola větší o 23 milimetrů větší rozchod. I tak se ale dozadu posadí jen dvojice cestujících.

Uvnitř kabiny se vždy budou nalézat sportovní sedačky a volant. Navigaci a další údaje půjde sledovat na centrálním displeji s úhlopříčkou 10,25 palce. Přístrojový štít tvoří rovněž displej. Za příplatek budou k dispozici například laserová diodová světla. Díky nim by měl řidič jedoucí více než 60 kilometrů v hodině měl v noci dohlédnout až na objekty vzdálené půl kilometru.

I tento sportovní vůz je možno nadále objednat se vznětovým motorem. Tím je čtyřválcový dvoulitr doplněný o mildhybridní systém. Poskytne nejvíce 190 koňských sil. Spotřeba verze s pohonem pouze zadních kol je skvělá - 3,9 litru. Pokud si zákazník připlatí za pohon všech kol, pak vzroste na 4,3 litru.

Nabídka zážehových pohonných jednotek začíná o dvoulitrového přeplňovaného čtyřválce, který má 184 koní a pokračuje přes silnější verzi tohoto agregátu s označením 430i. 258 koňských sil směřuje u obou těchto aut výhradně na zadní kola, na rozdíl od zatím vrcholné verze. Tou je M 440 i xDrive. Pod kapotou tohoto vozu je přeplňovaný třílitrový šestiválec disponující až 374 koňskými silami. Všechny pohonné jednotky jsou již v základu spojeny s osmistupňovými automatickými převodovkami.