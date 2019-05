Auto má přesně danou barvu i výbavu interiéru, vznikne jen 350 kusů.

BMW M5 má letos narozeniny. Je to už 35 let od doby, kdy na silnice vyjela jeho první generace. To musí v Mnichově náležitě oslavit. Tedy nejlépe tak, že na tom navíc i něco vydělají. Proto vznikla nová speciální verze jménem M5 Edition 35.

Auto dostane vlastní lakování, jde o matnou metalickou šedou barvu. Žádná jiná možnost neexistuje. Šťastný budoucí majitel si ale přece jen bude moci vybírat. A to u brzd. Buď dostane standardní černé třmeny, nebo si připlatí za karbon-keramické kotouče, k nimž se dodávají třmeny lakovaná zlatou barvou. Parádní kola mají velikost 20“.

Uvnitř si lze užít sportovní sedačky a unikátní barevné prošívání. Aby bylo jasné, že jde o zajímavou verzi, je k dispozici i plaketa s nápisem M5 Edition 35 Jahre spolu se sériovým číslem.

Motorově tento model vychází z verze Competition. Pohání ho tedy dvojitě přeplňovaný benzinový V8 o objemu 4,4 litru, který má výkon 616 koní a točivý moment 750 Nm. Auto zvládne zrychlit z nuly na 100 km/h za 3,3 sekundy, akcelerace z nuly na 200 km/h pak zabere 10,8 sekundy.

BMW M5 Edition 35 bude existovat jen v omezeném počtu. Celkem se plánuje produkce 350 kusů. Očekává se tedy boj o každý z nich. Přece jen půjde o zajímavý sběratelský kousek.