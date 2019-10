Auta se budou nabízet ve dvou provedeních. Už to základní má výkon 600 koní.

BMW X5 M a X6 M Competition | Foto: BMW

Řídit dvoutunové SUV dávno neznamená nutnost zapomenout na rychlé svezení. Alespoň to dokazuje dvojice nových vozů z Mnichova. BMW X5 M a X6 M patří mezi nejrychlejší modely ve své kategorii na světě. Vděčí za to 4,4 litru velkému přeplňovanému benzinovému osmiválci. Ten má výkon 600 koní a točivý moment 750 Nm.

Díky tomu se obě auta s akcelerací dostanou do míst, která bývají vyhrazena jen supersportovním automobilům. X5 M i X6 M shodně zrychlí z nuly na 100 km/h za 3,9 sekundy a na 200 km/h za 13,5 sekundy. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h.

Ale to není vše. Auta si budete moci pořídit i v ještě ostřejším vydání, které je označeno slovem Competition. To pak znamená, že upravený osmiválec produkuje 617 koní. To už není tak snadno zapamatovatelné číslo, ale možná stojí za to, protože akceleraci na stovku zkrátí ještě o jednu desetinu. Navíc se posune maximální rychlost až na 290 km/h díky omezovači.

Brutálně rychlé SUV ale samozřejmě nedělá jen motor. BMW se dušuje, že inženýři na vozech pracovali ve dne v noci a připravili dokonale nastavený M podvozek. K tomu masivní brzdy s kotouči o velikosti 395 mm vpředu a 380 mm vzadu, které si můžete prohlédnout pod obřími 21“ koly. Však se podívejte do přiložené fotogalerie.