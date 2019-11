Aston Martin DBX je praktický. Má kufr s kapacitou 832 litrů a samostatně sklápěná sedadla.

Aston Martin DBX | Foto: Aston Martin

Tradiční britský výrobce sportovních aut se zapojí do dlouhé řady značek, které se vydaly do kategorie SUV, jakkoliv to od nich jejich příznivci dlouho nečekali. Po Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls-Royce a dalších přivítejme nové super SUV – Aston Martin DBX.

Vůz se zařadí mezi nejrychlejší auta na trhu. Pohání ho totiž benzinový osmiválec se čtyřlitrovým objemem o výkonu 542 koní a maximálním točivém momentu 700 Nm. To stačí k tomu, aby se dvě a čtvrt tuny těžké SUV rozjelo z nuly na stovku za 4,5 sekundy a uhánělo maximálně 291 km/h.

K motoru je připojena automatická převodovka s devíti stupni. Posílá sílu z motoru na všechna čtyři kola. Systém 4x4 má aktivní mezinápravový diferenciál. Na zadní nápravě je pak elektronicky ovládaný diferenciál s omezenou svorností.

Aston Martin potěší hlavně ty, kteří si chtějí užít luxus na palubě. Samozřejmostí je špičková kůže, nový zábavní systém s podporou chytrých telefonů nebo velké střešní sklo zasahující až za záda cestujících. Co si také přát za cenu, která bude začínat okolo 4,5 milionu korun? Hmm, třeba kufr, který má kapacitu 832 litrů (počítáno po strop) a 1540 litrů po sklopení zadních sedadel, která jsou ovladatelná samostatně.