Značka se čtyřmi propojenými kruhy ve znaku nyní uvádí na trh modernizované provedení velkého SUV Audi Q7. Do výbavy se dostala řada zajímavých technických řešení.

Audi Q7 po modernizaci v roce 2019 | Foto: Audi

Řadu posledních let bývalo nejprodávanějším modelem Audi v České republice SUV s označením QZ. Letos se situace změnila a tuzemské zastoupení ingolstadtské automobilky registruje o něco větší zájem o typ Q8.

Přesto se však situace může během několika měsíců, které zbývají do konce roku, ještě změnit. Na trh totiž přichází modernizovaná verze druhé generace "kvé sedmičky". Faceliftu se vůz podrobil po čtyřech let od své premiéry v roce 2015.

Od dosavadního provedení se dá vůz dobře rozeznat i při pohledu zvenčí. Může za to přepracovaná osmiúhelníková maska Singleframe, kterou dělí šest svislých lamel.

Očekávatelná revoluce se pak odehrála uvnitř, kde jeden výsuvný displej multimediálního systému nahradily po vzoru všech "velkých" modelů značky dva dotykové displeje.

Auto však do vínku dostalo i mnoho zajímavých technických záležitostí. Standardem jsou LED světla, která navíc můžou být doplněna i laserovými diodami, které pomáhají "vyrábět" velmi intezivní světlo dosahující až do vzdálenosti šest stovek metrů před vozidlo.

Na komfortu jízdy se pozitivně projeví systém pro aktivní stabilizaci bočního náklonu. Dosud byl výhradně montován do sportovní verze SQ7, nyní jen dostávají všechny vozy této řady. V zásadě se jedná o to, že mezi dvě části příčného zkrutného stabilizátoru byl instalován elektromotor. Pokud vůz jede v přímém směru je tento díl rozpojený, což zvýší komfort jízdy, naopak v zatáčkách se pomocí elektromotoru propojí, což omezí náklon. V praxi to skutečně funguje, jak jsem si ověřil na vlastní kůži. Je to ovšem systém dodávaný za příplatek, stejně jako ten zajišťující natáčení rovněž zadních kol.

Pouze šestiválce a jeden osmiválec

Pro změnu na spotřebu má poměrně značný pozitivní vliv instalace osmačtyřicetivoltového hybridního systému. I to bylo dříve záležitostí výhradně SQ7. Každých sto ujetých kilometrů má být schopen ušetřit až sedmi decilitrů paliva. Hlavní částí tohoto systému je startér-generátor, který při uvolnění plynového pedálu vyrábí elektřinu a ukládá ji do akumulátoru. Díky této energii může být během plachtějí v rychlostech od 55 do 160 kilometrů v hodině až na dobu čtyřiceti sekund zcela vypnutý spalovací motor a přesto budou fungovat všechny systémy, samozřejmě včetně posilovačů brzd a řízení.

Motorová nabídka zahrnuje v případě Q7 výhradně šestiválce. Jedná se o dva turbodiesely, přičemž slabší verze poskytuje 170 kW (231 koní) a silnější 210 kW (286 koní). Nejvyšší točivý moment dosahuje v prvním případě 500 a ve druhém 600 Nm. Právě tento motor jsem měl možnost kráce vyzkoušet v členitém terénu pohoří Brdy a jeho dynamika je i při akceleraci v prudkém konpci úctyhodná.

Třetí volbou je opět třílitrový, tentokrát však zážehový přeplňovaný vidlicový šestiválec. Jeho parametry jsou: 250 kW (340 koní) a točivý moment až 500 Nm. Zrychlení z nuly na stovku nastane za méně než šest sekund a maximální rychlost obligátních 250 kilometrů v hodině. Všechny tyto agregáty spolupracují s osmistupňovou automatickou převodovkou a točivý moment pak z ní putuje na všechna čtyři kola.

Ještě sportovnější svezení umožní S Q7, pod jejíž kapotou se nachází osmiválcový turbodiesel poskytující řidiči až 320 kW (435 koní) a monstrózních 900 Nm točivého momentu. Zrychlení je už otázkou pouze 4,8 sekundy. Potlačovat turboefekt pomáhá v nižších otáčkách motoru elektricky poháněné dmychadlo. Jeho instalace je možná právě díky zmíněné osmačtyřicetivoltové elektrické soustavě.

Ceny modernizovaného Audi Q7 nyní začínají na úrovni 1 771 900 Kč.