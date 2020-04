Nakonec až nová generace malé čínské elektrické dodávky Cenntro Metro se stane tím autem, do kterého by se měl sériově montovat systém výměny baterií české společnosti Battswap. “Prototyp již je hotov a během pár měsíců bychom měli dostat první vozy,” říká v rozhovoru pro Deník a Automix.cz zakladatel společnosti Radek Janků.

Elektrická dodávka Cenntro Metro je díky kompaktním rozměrům vhodná k nasazení v centrech měst | Foto: Battswap

“Na rampě, kterou jsme vyvinuli, se vybitá baterie během dvou minut vymění za nabitou. Děje se to bez potřeby lidské obsluhy. Nabitá baterie pak umožní řidiči ujet i v těch nejhorších podmínkách (tedy při dvacetistupňovém mrazu a plně naloženém voze) v městském provozu ujet sto dvacet kilometrů. Ta původní baterie se pak ve stanici dobije během dvou hodin,” vysvětluje Janků.

Na rozdíl od jiných firem, které také zkoušely nebo zkouší provozovat automobily s vyměnitelnými trakčními bateriemi, je zařízení pro výměnu mnohem jednodušší a tudíž také levnější. Navíc není nutno, aby řidič najel s vozidlem na zařízení přesně na milimetry. Naše tolerance je větší,” informuje podnikatel Janků. Vlastně jde o jakousi rampu s výškou přibližně padesát centimetrů, na kterou vůz najede. Baterie se po odjištění spustí na vozík a pod auto poté najede přepravník s dobitým akumulátorem. Pomocí elektromotorů se vyzdvihne na patřičnou pozici, zámky se zavřou a vozidlo může jet dále.

Ve stanici se může nabíjet až 25 baterií, umožňuje tak v podstatě nepřetržitý provoz stejného počtu vozů. “Předpokládáme, že budou umístěny obvykle v logistických areálech různých rozvážkových firem, kam si stejně zhruba ve dvouhodinových intervalech zajíždějí pro nový náklad,” říká Janků.

Od výrobce vždy přijde automobil s dvěma kusy baterií. “Zjednodušeně to vypadá tak, že z Číny přijede vůz kabinou a elektromotorem a baterií připevněnou provizorně k šasi. My pak do rámu v naší dílně v Buštěhradu zamontujeme speciální úchyty baterie a doplníme patřičnou řídící elektroniku,” popisuje Janků. Přímo v čínském výrobním závodě máme tři vlastní lidi, kteří tam dohlížejí, že automobily budou připraveny podle našich požadavků,” dodává.

Rovněž plně autonomní verze

Auto samotné pohání poměrně malý elektromotor s výkonem do 30 kW. Náklady na jeho výrobu zlevňuje rovněž to, že má palubní nabíječku s malým výkonem cca 0,5 kW. “Ta bude sloužit opravdu jen v případě nejvyšší nouze, kdyby řidič někde uvízl,” tvrdí Radek Janků. Skříňová nástavba umožňuje naložit předměty do objemu zhruba 4 m3. Díky malé délce zhruba 3,7 metru s ním lze výborně parkovat a manévrovat. Již v tuto chvíli je automobil připraven na plně autonomní provoz. “Počítáme s tím, že nejdříve by mohl jezdit bez řidiče v uzavřených firemních areálech. I to je však ještě hudba budoucnosti,” doplnil.

O ceně zatím Janků nechce mluvit. “Případné zájemce informuji, že jim s příslušnou výměnnou stanicí dodám flotilu vozů za podobné náklady, za jaké by pořídili současné klasické malé dodávky s dieselovým motorem,” sdělil pouze.

Radek Janků, který původně pracoval ve stavebnictví, se projektem stanic pro výměnu baterií elektromobilů, začal zabývat zhruba před pěti lety. “Původně jsem chtěl spolupráci nabízet zavedeným velkým automobilkám, ale tam jsem neuspěl,” říká. Zkouší to tedy jinak. Zřejmě již o letošních Vánocích tedy přiveze k vám domů nějaké to zboží elektrická dodávka s vyměnitelnými bateriemi společnosti Battswap.