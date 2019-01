Německý úpravce vkusně zkombinoval BMW 135i Cabrio a BMW 2002. Výsledek je ohromující.

Když nebude počítat BMW 1600, byla to právě řada 02, která dala vzniknout typickému BMW designu, ze kterého značka vychází dodnes. BMW 02 patří k nejvyhledávanějším klasickým BMW? Přestože jich v originálním stavu mnoho nebylo. Svou daň si vyžádala horší antikorozní ochrana a mnoho z nich bylo rovněž napadeno kutilem.

To proto, že někteří z majitelů chtěli auto vylepšit v souladu z nejnovějšími automobilovými trendy. Vždy se najdou lidé, kteří budou chtít vzhled starého vozu, ale moderní techniku, protože co si budeme nalhávat, kdo někdy veterána vlastnil, ten ví, jak moc náročný koníček to je.

Řešením by mohla být přestavba od Everytimer Automobile, které vkusným způsobem modifikuje BMW 135i Cabrio na BMW 2002 Cabrio. Jejich kreace se jmenuje ETA 02 Cabrio a na změny panelů karoserie je použit laminát. Čelní okenní rám karoserie pochází z BMW řady 1 Cabrio E88, stejně jako část, ve které se nachází plátěná střecha. Zbytek karoserie je nový a vyrábí se ručně.

Pod retro kabátkem se nachází technika E88, do niž lidé z Everytimer Automobile nezasahovali. Proč také, výkon 306 koní a maximální rychlost je více než dostačující. Stejně jako maximální rychlost 250 km/h.

V současnosti existují dva prototypy, které si můžete prohlédnout v naší galerii a na přiloženém videu. Pokud vzniknou na přání zákazníků další, jejich panely budou vyrobeny z uhlíkových vláken. Za tuto přestavbu si pochopitelně zaplatíte, a to rovných 70 tisíc eur…