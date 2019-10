Velké SUV z Bratislavy bude mít svou první elektrifikovanou verzi, podobná se prodává už v Čině.

Touareg zatím nosí písmeno R jen jako součást verze R Line. | Foto: Volkswagen

Německá automobilka má dlouho historii s písmenem R. Dává ho na všechny své modely, které jsou obdařené výkonným motorem. V minulosti šlo například o Golf nebo Passat. Teď se eRka dočká i největší SUV Volkswagenu, tedy Touareg.

I když už před časem Němci přiznali, že pracují na novém benzinovém šestiválci, pravděpodobně to nebude případ Touaregu. Tento motor by se mohl objevit třeba v modelu Arteon R. Velké SUV vyráběné v Bratislavě místo toho dostane hybridní pohon. Ten bude kombinovat jen dvoulitrovou benzinovou jednotku s elektromotorem.

Hybridní Touareg už jezdí, ale jen v Číně. Na tamním trhu se nabízí s maximálním výkonem 362 koní. Auto by mohlo pro evropský provoz projít úpravami a výsledná síla by tak mohla být vyšší. Média hovoří o rovných 400 koních. V takovém případě bude označení R vskutku zasloužené.

Mimochodem, nebude to poprvé, co se na Touaregu objevilo písmeno R. Už jednou s ním tento model jezdil, i když to bylo už dávno – u první generace po faceliftu. Tenkrát ho ale poháněl vznětový desetiválec, který měl výkon 345 koní. Dnes patří mezi rarity, které kvůli vysokým provozním nákladům nikdo moc nechce.