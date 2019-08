Jen na palubní desce jsou čtyři obrazovky s vysokým rozlišením. Ta, která nahrazuje budíky, je prohnutá.

Porsche zveřejnilo první fotografie interiéru svého chystaného elektromobilu Taycan. Jak se ukazuje, stane se po svém představení na autosalonu ve Frankfurtu autem s největším množstvím obrazovek na palubní desce v historii. Má totiž celkem čtyři.

Nejdůležitější z nich je displej simulující budíky v klasickém Porsche rozložení. Jde o prohnutou obrazovku, která má na svých bocích dotykové ovládání světel nebo stabilizace. Řidič si pak může volit z několika režimů zobrazení, od klasického po mód s mapou uprostřed nebo puristický, kdy na obrazovce zbude jen ukazatel rychlosti a šipka navigace.



Obrazovka před řidičem je prohnutá, na bocích jsou dotykové plochy.

Uprostřed najdete klasický displej zábavního systému s HD rozlišením. Za příplatek ho dostane k ruce i cestující. Konečně se tak lidé na palubě přestanou hádat, když se jeden bude chtít „hrabat“ v hudbě a druhý nastavovat nějaké systémy vozu nebo sledovat mapu. Když budou obě obrazovky vypnuté, zapadnou podle Porsche do dekoru palubky tak dobře, že lidé nepoznají, že tam vůbec nějaké jsou.

Pak jsou tu ale ještě další dva displeje. První mezi řidičem a spolujezdcem slouží k ovládání klimatizace a dalších systémů. To samé pak budou mít k ruce i cestující na zadních sedadlech. Porsche tak umně ukazuje, že budoucnost patří dotykovému ovládání. A čím víc displejů nabídnete, tím lépe. My se i proto těšíme do Frankfurtu.