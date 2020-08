Na konci minulého desetiletí se několik čínských automobilek snažilo nabídnout evropským zákazníkům své vozy se spalovacími motory. Tehdy naprosto neuspěli. Nyní je tu další pokus.

Kvalita čínských vozů se nepochybně zlepšila

Před dvanácti lety jsem měl možnost vyzkoušet vůz Shuanghuang CEO, což byla velice nepovedená kopie první generace sportovně-užitkového vozu BMW X5. Od té doby se v zemích Evropské unie osobní automobily vyrobené v Číně oficiálně neprodávaly. Nyní se ale situace začíná měnit. Děje se to tak zčásti i proto, že trh s elektromobily se letos v Číně zásadním způsobem propadl a automobilky tak mají volnou výrobní kapacitu pro export.

Zatím sice nabídka není příliš široká, ale mezi elektrickými vozy, které již čínské automobilky oficiálně uvedly na evropský trh, se najde dokonce i kombi. V tomto případě se jedná o model MG 5, který je již druhým elektromobilem nabízený značkou Roewe ve Velké Británii. Tím prvním bylo menší SUV ZS EV s cenovkou počínající na úrovni 24,5 tisíce Liber. V přepočtu se nyní jedná o přibližně 713 000 Kč. Zatímco to disponuje baterií s kapacitou 44,5 kWh a zvládne na jedno nabití ujet 263 kilometrů, MG 5 dojede dále. Baterie má totiž schopnost pojmout až 52,5 kWh, což vystačí na dojezd 344 kilometrů. Cena ale zatím známa není.

Všechny automobilky, tedy nejen ty čínské, se snaží prodávat elektromobily především tam, kde je o ně zájem. A zájem je tam, kde jsou podporovány státními dotacemi. Proto také významná čínská automobilka BYD, která již i v Evropě prodává například své elektrické autobusy, zvolila jako startovací území pro svoji evropskou expanzi Norsko. Česko je jednak poměrně malý trh, a navíce tu dotace nemáme. Proto se i čínských elektromobilů dočkáme zřejmě jako jedni z posledních.

Již zde představila evropskou specifikaci SUV jménem Tang. Jde o solidně velký vůz (délka 487 centimetrů a rozvor 282 centimetrů), který má v útrobách navíc zabudovanou solidně velkou baterii. Její kapacita dosahuje 82,5 kWh, což podle méně přísné homologační metodiky NEDC zajistí dojezd 520 kilometrů. Reálně lze tedy počítat se zhruba čtyřmi stovkami.

Cenu také dosud neznáme. První Evropané by ale objednané vozy měli obdržet v lednu příštího roku. Krátce poté by měly dorazit také exempláře druhého modelu BYD Han EV je sedan, který by měl být schopen konkurovat Tesle Model 3. Jedná se o první vůz, který využívá baterii nového typu s označením Blade Battery. Ty jsou jednak bezpečnější než standartní v současnosti v elektromobilech používané baterie, ale navíc při stejné kapacitě potřebují o padesát procent menší prostor.

Také čínský vůz se švédským designem

Dojezd tohoto vozu má (opět podle metodiky NEDC) činit 605 kilometrů. Ve standardu bude pohon přední nápravy díky elektromotoru s výkonem 165 kW, v případě zájmu bude možné další elektrický agregát připojit k zadní nápravě. V tom případě už bude auto schopné akcelerovat z nuly na stokilometrovou rychlost během 3,9 sekundy.

Oficiální cenovka zatím neexistuje, ale předpokládá se, že dealeři budou vyžadovat sumu v rozmezí od 45 do 55 tisíc eur, tedy přibližně 1,2 až 1,5 miliónu korun.

Právě nyní začínají první zákazníci přebírat exempláře elektromobilu Polestar 2. Tuto značku, stejně jako sesterské Volvo, vlastní čínský koncern Geely. V Číně se také vozy s designem, který jasně vypovídá o švédském rukopisu, vyrábějí.

Polestar 2 je sedan, který má, stejně jako výše zmíněný model BYD Han, ambice konkurovat Tesle Model 3. Baterie s kapacitou 78 kWh má změřený potenciál na ujetí 470 kilometrů a stejnosměrným proudem ji lze dobíjet výkonem až 150 kW. Dva elektromotory, z nichž každý má na starost roztáčení kol jedné nápravy, mají dohromady výkon 300 KW. Akcelerovat z klidu na stovku tak zvládne za 4,7 sekundy.

Cena zapadá do rámce, která odpovídá podobně velkým konkurenčním elektromobilů s podobnými parametry. V Německu je 56 440 eur, tedy 1 482 000 Kč.

Ještě do konce roku bychom se měli dočkat evropských specifikací dalších čínských elektromobilů. Například model od značky Aiways U5. Zaujmout by měl cenou (kolem 36 000 eeur za základní model) při solidních parametrech. Těmi jsou především baterie s kapacitou 63 kWh zabezpečující dojezd na hranici čtyř set kilometrů.