Nyní se ovšem jedná o zbrusu novou generaci, s lepší výbavou a také pohonem na LPG

Dacia Logan 2021 | Foto: Dacia

Nejméně 274 900 Kč budou muset u dealerů rumunské automobilky zaplatit ti, kteří si nyní budou chtít pořídit novou Dacii Logan. Navíc se budou moci spokojit s pouze jedním typem nabízené pohonné jednotky. Tou je zážehový tříválec s objemem jeden litr, který je upraven na spalování LPG. "Letos jiná motorizace v nabídce nebude, v příštích letech se možná nějaká další objeví," slibuje mluvčí tuzemského zastoupení značky Jitka Skaličková.

Vůz si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Základní cenovka tohoto vozu je přesně o 105 000 Kč vyšší, než za jakou se ještě v roce 2019 prodávala minulá generace Loganu.

Nabízený motor má výkon rovných sto koňských sil (to v případě, že do válců proudí LPG). Pokud se spaluje benzín, tak je výkon o deset koňských sil nižší. Nejvyšší točivý moment je také vyšší v případě jízdy na LPG (170 versus 160 Nm). Podobné jako to také u výkonových parametrů. Maximální rychlost činí 186 kilometrů v hodině (na benzin jen 181). Zrychlení z nuly na sto kilometrů ale zůstává shodné - 11,6 sekundy.

Na benzin vůz každých sto kilometrů spořebuje v závislosti na výbavě 5,3 až 5,6 litr, případně 6,9 - 7,3 l LPG. Řazení obstarává vždy řidič prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky.

V základní výbavě Essential je nový Logan vybaven nelakovanými klikami a vnějšími zpětnými zrcátky. Auto jezdí na patnáctipalcových ocelových kolech. V interiéru je palubní počítač, tempomat, omezovač rychlosti a rádio s ovládáním na volantu. Ten je možno nastavit pouze ve svislém směru. Elektricky ovládaná jsou pouze přední okna. Ta zadní a rovněž vnější zpětná zrcátka se ovládají manuálně. Dveře mají centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Denní svícení obstarávají LED světla.

Příplatkové prvky nejsou drahé…

Výbavu je možné rozšířit po zakoupení paketu Modularita. Ten stojí 4 500 Kč a obsahuje podélně nastavitelný volant a výškově nastavitelné sedadlo řidiče. Rovněž také loketní opěrku na sedačce řidiče. Manuální klimatizaci lze do této výbavy dokoupit za 10 000 Kč.

Již výrazně lépe je vybaven vůz ve výbavě Comfort. Ta je dražší o 27 000 Kč. Taková Dacia Sandero pak tedy vyjde na nejméně 301 900 Kč. Součástí této výbavy je navíc už manuální klimatizace i elektrické ovládání zrcátek. Rovněž výškově nastavitelné sedadlo řidiče a volant, přední mlhovky, sklopné stolky pro zadní cestující, organizér do zavazadlového prostoru, kola z lehké slitiny či audiosystém s osmipaclovou dotykovou obrazovkou.

Například za vestavěnou navigaci se k této výbavě připlácí solidních pět tisíc Kč, stejně tolik za automatickou klimatizaci. Přední a zadní parkovací senzory společně s kamerou vyjdou na dalších šest tiscí korun, bezklíčkový vstup a startování čtyři tisícovky.

Na novou Dacii Logan, která na délku měří 4396 milimetrů, a jejíž zavazadlový prostor pojme 528 litrů, poskytuje tuzemské zastoupení značky záruku tři roky, případně 100 000 kilometrů.