Výhodně koupíte třeba Dacii Duster, která na podzim plošně zlevnila o 15 tisíc korun. | Foto: Výrobci

LPG je oblíbeným palivem českých motoristů, kteří chtějí na cestách co nejvíce ušetřit. Aktuálně se jeho průměrná cena pohybuje kolem 14 korun za litr a i když jej auta spotřebují o něco víc než benzinu, může se podařit stlačit náklady (pouze na palivo) na jedem ujetý kilometr k jedné koruně.

Levné cestování je také výsadou rumunské značky Dacia. Ta vozy na LPG nabízela, později je ale ze svého portfolia vyřadila. Nyní se vrací a rovnou ve velkém. S originální přestavbou na LPG tak lze pořídit hned čtyři modely, tedy sedan Logan, kombi Logan MCV, hatchback Sandero a kompaktní SUV Duster.

Nejlevnější je Logan, který s LPG začíná na ceně 252 400 korun. To ho zároveň pasuje do role nejlevnějšího vozu na českém trhu s originální vestavbou. Překonává i stálici v podobě Fiatu Panda na LPG, který vyjde na 271 tisíc. Logan pumpuje LPG do tříválcového motoru 1.0 TCe o výkonu 74 kW, tedy rovných 100 koní.

Tu samou jednotku používají i ostatní modely na LPG. Logan MCV s tímto agregátem koupíte za 272 400 korun a je k dispozici už od výbavy Open. Sandero stojí nejméně 249 400 korun, také ve verzi Open. Dacia Duster 1.0 TCe LPG pak stojí 321 900 korun, ale jde už o druhou výbavu Essential.