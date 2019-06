Po karosářských variantách hatchback, combi a shooting brake je tu čtvrtý zástupce rodiny Ceed. O přízeň zákazníků se utká třeba se Škodou Kamiq.

Má zvýšený podvozek, pro SUV typické plastové lemy blatníků a patřičně upravené nárazníky. Z bočního profilu však spíše než sportovně-užitkový automobil připomíná kupé. Každopádně je to na první i na druhý pohled hezké auto. Tak na mě při premiéře v evropském sídle značky KIA v německém Frankfurtu zapůsobil kompletně nový model v nabídce této korejské automobilky.

KIA s ním uzavírá paletu variant současné generace modelu Ceed. Všechny jeho provedení, tedy hatchback, shooting brake i klasické kombi se vyrábí ve slovenské továrně značky v Žilině.

Je tedy zřejmé, že XCeed sdílí stejnou podvozkovou platformu, motory i prvky výbavy jako již prodávané verze Ceedu. Délka nového vozu činí 4395 milimetrů, šířka je 1826 a výška 1495 milimetrů. Je tedy naprosto přesně zasazený mezi hatchback Ceed a klasické SUV Sportage. V přesné řeči čísel se jedná o 85 milimetrů větší délku, než má Ceed a o 90 menší v porovnání s vozem Sportage. Rozvor 2650 milimetrů je stejný jako u ostatních členů rodiny Ceed.

V autě, jak jsem si mohl již osobně vyzkoušet, se sedí výše, než v hatchbacku či kombíku Ceed. Konkrétně se v tiskové zprávě zmiňuje vyšší posaz o 42 milimetrů.

Připraveno do výroby!

Auto má plnit roli plnohodnotného rodinného vozu, čemuž odpovídá solidní prostor na zadních sedačkách i objem zavazadlového prostoru. Ten má v základním uspořádání kapacitu 426 litrů. Pokud se však sklopí všechny tři části zadního opěradla rozděleného v poměru 40:20:40, pak lze do interiéru za přední sedačky vtěsnat až 1378 litrů.

Kia zatím neuvedla, jaké pohonné jednotky se budou s vozem pojit, ale měly by to být stejné agregáty, jaké se montují i do ostatních karosářských verzí Ceedu. Na výběr jich bude celkem pět, ne všechny však musí být nutně k dostání na všech trzích.

Auto bude jezdit na šestnácti nebo osmnáctipalcových kolech a mezi barvami na výběr se ocitla i pro tento vůz speciálně vyvinutý odstín žluté pojmenovaný Quantum Yellow.

Nejlépe vybavené exempláře tohoto vozu můžou mít v interiéru namontovanou například audiosoustavu JBL či centrální displej multimediálního systému s úhlopříčkou 10,25 palce.

Do prodeje auto vstoupí hned na počátku září, kdy se s ním také poprvé svezu na mezinárodní novinářské prezentaci. Ceny budou odtajněny právě v tomto okamžiku.

V současné době činí tři verze modelu Ceed v České republice více než 40 procent celkových prodejů značky. Zatím je nejprodávanější variantou klasický kombík před hatchbackem.