Hyundai i30, který se svojí velikostí řadí do kategorie nižší střední třídy, se aktuálně prodává ve své třetí generaci, se přitom vloni stal na českém trrhu čtvrtým nejžádanějším osobním automobilem.

Hyundai i30 | Foto: Hyundai

Od roku 2007 nabízí korejská automobilka Hyundai model i30. Ten byl od samého počátku vyvíjen s ohledem na potřeby evropských zákazníků a jeho produkce odstartovala v nově vybudované továrně automobilky ve slezských Nošovicích.

Od té doby konstruktéři připravili celkem tři generace, z nichž ta poslední se nabízí dokonce ve třech karosářských variantách. Původní pětidveřový hatchback a kombi doplnil také vůz s dlouhou otevíratelnou zádí (v odborném názvosloví se mu říká liftback).

Jelikož Hyundai u svých modelových řad drží pětiletý cyklus obměny (například třeba od Škody a Volkswagenu, u nichž je mezi jednotlivými generacemi téměř vždy sedmileté období), očekával se příchod nové - čtvrté generace na rok 2023. Ovšem, podle informací, které má redakce Deníku a Automix.cz v současné době k dispozici z dobře informovaných zdrojů, se se zcela novou generací tohoto vozu nepočítá.

"Na příští rok bude připravena další důkladná modernizace," uvedl bez dalších podrobností náš zdroj. O tom, v čem by měla spočívat, se zatím můžeme pouze dohadovat. Ale, je pravděpodobné, že se na karosérii vozu nezmění pouze přední a zadní nárazník, případně světlomety, jak bývá obvyklé během klasických faceliftů, ale možná i některé plechové části. Třeba kapota či víko kufru.

Pravděpodobné jsou také změny v oblasti motorizací. Například se nabízí možnost zabudování pohonné jednotky typu plug-in hybrid, kterou již nyní lze získat v sesterském modelu Kia Ceed. Měla by ale v nabídce zůstat také sportovní verze "N", která je dostupná jak pro hatchback, tak liftback.

Hlavním důvodem váhání Hyundai ohledně budoucnosti modelu i30 jsou jeho klesající prodeje. Zatímco na počátku minulého desetiletí jich dělníci v Nošovicích každoročně smontovali více než sto tisíc kusů, v loňském roce již z celkové produkce 275 tisíc kusů tento model činil jen pětinu, tedy cca 55 tisíc kusů. Přibližně pět tisíc exemplářů pak vzniklo ve verzích i30 N. Hyundai i30 je v současnosti žádaný v České republice, Německu a pak již jen v několika dalších, převážně středoevropských zemích.

Naopak sedmdesátiprocentní podíl na celkovém výrobním objemu má SUV Hyundai Tucson. Kromě něho se ještě v Nošovicích vyrábí plně elektrická verze menšího SUV Kona. Ta se příští rok ukáže v nové generaci.

Hyundai i30 po tomto druhém faceliftu mají dealeři značky nabízet až do roku 2025. To, co se stane poté, je zatím velkou neznámou. Pravděpodobné je ale nahrazení tohoto vozu nějakým jiným, který už bude výhradně elektrický.