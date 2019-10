Auto by se v Evropě mohlo objevit zhruba na konci příštího roku.

Kia K5 / Optima | Foto: Kia

Aktuální generace sedanu a kombi Kia Optima jezdí po silnici zhruba čtyři roky, navíc vůz před nedávnem prodělal facelift, který jeho vzhled mírně upravil. To ale neznamená, že už by Korejci nepracovali na novém modelu. Kia Optima přijede zhruba na konci příštího roku a rozhodně se bude na co dívat.

Jak to víme? Naznačují to tři obrázky, které zveřejnila korejská automobilka. Dva odhalují design karoserie, který bude ještě stylovější než u aktuálně prodávaného modelu. Počítá se s nižším a širším postojem a tudíž sportovnější siluetou vozu. Jak je z obrázku vidět, design přídě jasně navazuje na aktuální generaci vozu. Nápadné jsou ale LED, zejména ty v předu tvarované do oblého písmene Z.

Podívejte se ale i na první skicu interiéru. V kabině sice najdeme prakticky stejný volant, ale na druhou stranu tu klasické budíky nahradí obrazovka, která je bude simulovat. Konečně! Na ni navazuje širokoúhlý displej zábavního systému. Za pozornost stojí i ovladač automatické převodovky, který se proměnil z klasické páky na otočný volič.

Kia zatím ukazuje obrázky modelu K5, to je ale jen jiné označení pro korejský trh. I nadále se tak bude Optima prodávat pod svým jménem. Víc už možná prozradí jarní autosalon v Ženevě. Později by se mohla v Paříži Kia ukázat už sériové podobě. Uvidíme…