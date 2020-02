Jediným segmentem aut, kde se naopak zlevňovalo, jsou modely náležející do vyšší střední třídy. To jsou ty nejluxusnější.

Škoda Octavia 2020 | Foto: Škoda Auto

Do roku 2020 automobilky zastoupené na českém trhu s novými osobními auty vstoupily změnou svých ceníků. "Pouze 16,4 procenta ze sledovaných vozidel nebylo předmětem žádné cenové změny oproti stavu z října 2019," uvádí se v tiskové zprávě poradenské organizace Ernst&Young.

A pro zákazníky to nebyly změny zrovna vítané. "Při srovnání s předchozím čtvrtletí zdražilo 58,2 procenta automobilů napříč výbavami," konkretizuje zpráva. Průzkum uvádí, že po započtení vlivu inflace stoupla průměrná cena vozidel v základní výbavě o 3,8 procenta. O něco méně se zdražovalo v případě aut nabízených naopak s nejvyššími výbavami. Tam to bylo v průměru pouze 1,3 procenta.

Nemilou zprávou pro ty, kteří by si letos chtěli pořídit rodinné vozy, které spadají do kategorie nižší střední třída (segment C), že právě zde se zdražovalo nejvíce. Konkrétně o 8,1 procenta, zatímco například SUV zvýšila ceny jen o 1,4 procenta, vozy střední třídy o 0,9 procenta a luxusní automobily naopak o 2,7 procenta zlevnily.

Pokud současné ceny porovnáme se stavem z ledna roku 2018, tedy z doby před dvěma lety, pak jsou nyní nejmenší automobily dražší o 3,4 procenta, ty městské (velikost fabie a podobné vozy) o 1,5 procenta, auta střední třídy o 7,4 procenta, SUV o 3,1 procenta a luxusní auta zlevnila o 0,7 procenta. Nejcitelněji se sumy uvedené v cenících zvyšovaly o velkoprostorových aut (MPV) o 15,8 procenta a pak také u zástupců nižší střední třídy - o 14 procent.

Zde zdražilo nejdostupnější provedení domácího bestselleru Škoda Octavia, stejně jako řada konkurentů tohoto vozu. Například Seat Leon, Toyota Corolla či Fiat Tipo. Leckdy je zdražování důsledkem příchodů nových generací vozů.

Levná Kuga je minulostí

Například absolutním rekordmanem ve zdražování je Ford Kuga. Jeho nové provedení je přibližně o 260 tisíc Kč dražší, než za kolik šel koupit vyprodávaný model.

Souběžně se zdražováním se omezuje nabídka klasických spalovacích motorů. Za poslední dva roky se snížil napříč všemi značkami a modely počet nabízených zážehových agregátů o 5,6 procenta, v případě dieselů se jedná dokonce téměř o čtvrtinu (-23 procent). V kategorii malých aut je dieselů méně o třetinu, u vozů typu MPV jsou to dokonce dvě třetiny.

Naopak samozřejmě podstatně vzrostlo množstí nabízených elektrických a plug-in hybridních pohonů. Rovněž modelů schopných jezdit na stlačený zemní plyn (CNG) je o pětinu více.

Hlavním důvod, proč nyní poměrně rychle rostou ceny aut s konvenčními pohony jsou podle Petra Knapa, vedoucího partnera společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a střední Asie , je poměrně zřejmý. "Rok 2020 je pro automobilky v celé Evropě přelomovým z důvodu zpřísnění limitů flotilových emisí. Předpokladem je tedy zdražování dosavadní nabídky konvenčních motorizací," vysvětluje.