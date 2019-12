Dojezd pouhých 200 kilometrů na jedno nabití znamená podle Mazdy ekologičtější dopad vozu na přírodu.

Elektromobil Mazda MX-30 | Foto: Mazda

Dnešní nové elektromobily se chlubí stále narůstajícími dojezdy. Zatímco ještě před pár lety dosahovaly na vzdálenosti okolo 200 kilometrů na jedno nabití, dnes už je to zhruba dvojnásobek. Tedy až na pár výjimek, mezi které se počítá i první elektromobil japonské automobilky Mazda MX-30.

Crossover pohání elektromotor o výkonu 106 kW a na palubě má jen malou baterii o celkové kapacitě 35,5 kWh. To by podle měření spotřeby mělo stačit přesně na dvě stovky ujetých kilometrů A to ještě v ideální situaci. Takové parametry na zářijovém autosalonu veřejnost i novináře spíše zklamaly.

Mazda má ale pro dojezd vozu své vysvětlení. Šéf její evropské pobočky Christian Schulze se v rozhovoru pro server Automotive News nechal slyšet, že malá baterie je důležitá proto, aby měla Mazda CX-30 menší dopad na přírodu.

Podle Schultze je z hlediska výrobních emisí MX-30 srovnatelná s naftovou Mazdou 3. A to i poté, co by došlo po ujetí 160 tisíc kilometrů k výměně baterie. Její produkce tedy nezatíží životní prostředí víc než běžné spalovací auto. Právě vysoká zátěž při výrobě baterií je elektromobilům často vyčítána.