Auto má ale lepší výbavu, za kterou se předtím muselo připlácet. K dispozici jsou i další bonusy.

Citigo je "čistě" elektrické a zvládne až 265 kilometrů | Foto: Škoda-Auto

Elektrická Škoda Citigo se začala prodávat na začátku letošního září. Základní cena byla 429 900 korun, což z ní dělalo nejlevnější elektromobil na českém trhu. Zdá se ale, že šlo pouze o zaváděcí akci. Automobilce se podařilo prodat prvních 500 vozů, které byly navíc obdařeny bonusem v podobě ročního dobíjení u stanic ČEZ zdarma. Ten nyní končí a výrazně se zvedá i cena.

Nově se Citigo do zásuvky prodává za 479 900 korun. Jde tedy o zvýšení o 50 tisíc korun. Nárůst pořizovací ceny mají kompenzovat výhody. Auto nyní v základu dostane navíc parkovací senzory vzadu, mlhovky, vyhřívané čelní sklo, tempomat a přední vyhřívaná sedadla. To je kompletní obsah balíčku Extra Top, který bylo předtím nutné k vozu dokoupit za 20 tisíc korun.

Jako další bonus pak Mladá Boleslav nabízí takzvaný ekobonus v hodnotě 30 tisíc korun. U něj si zákazník může vybrat, jak je vyčerpá. Jednou z možností je finanční zvýhodnění na nákup vozu, druhou pak domácí nabíjecí stanice (wallbox) včetně kompletní instalace.

Škoda na svůj malý elektromobil nabízí i levnou prodlouženou záruku. Standardně je to 2 roky na právní vady, 3 roky na vady laku, 12 let na karoserii a 8 let nebo 160 tisíc kilometrů na akumulátory. Za 5 let záruky a 100 tisíc kilometrů se platí 2000 korun, za 150 tisíc pak 6800 korun.