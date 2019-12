Němci jsou také hrdí na to, že v autě budou díly jen od tamních výrobců.

BMW iX3 | Foto: BMW

Loni v dubnu představila německá luxusní automobilka koncept elektrického BMW iX3, který ukazoval její touhu vstoupit do nejoblíbenější kategorie SUV s elektrickým pohonem. Od té doby na voze pracuje a už příští rok by tak měl vyjet v sériové podobě. Nyní se na povrch dostaly další informace.

Podle nich auto bude pohánět jen jediný elektromotor. A oproti předchozím úvahám nebude pohánět přední, ale zadní nápravu. BMW se tak vrací ke kořenům. Jednotka by měla mít výkon 210 kW, tedy 286 koní a točivý moment rovných 400 Nm. Všechny součásti hnacího řetězce i zbytek vozu mají být vyrobené jen z dílů přímo BMW nebo od německých dodavatelů. A to včetně baterií.

Kompaktní SUV do zásuvky má zaujmout i dobrým dojezdem. Díky baterii o kapacitě 74 kWh by totiž na jedno nabití měl ujet až 440 kilometrů. Hodnota je podle evropského měření WLTP. Auto by si v průměru mělo říci o 20 kWh na 100 kilometrů.

Jakmile se BMW iX3 dostane do prodeje, půjde o první model automobilky, který je dostupný zároveň s elektrickým a zároveň se spalovacím pohonem. BMW i3, které je nejprodávanějším elektromobilem na českém trhu a patří i v Evropě mezi nejúspěšnější, žádný protějšek nemá.