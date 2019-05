Propočítali jsme, kolik korun bude stát při koupi nového elektromobilu jeden kilometr normovaného dojezdu v poměru k pořizovací ceně. Citigo e iV by v tomto ohledu mělo být bezkonkurenční…

Ohledně elektrické budoucnosti značky Škoda se už leccos vyjasňuje. Nyní například víme, že všechny vozy mladoboleslavské automobilky schopné jízdy pouze na elektřinu budou vozit na svých zádích označení modelu také zkratku iV. Ta tedy symbolizuje speciální druh vozu, obdobně jako zkratka vRS v případě rychlých modelů.

Přestože v Česku je zatím o elektromobily pramalý zájem, šéf českého zastoupení Luboš Vlček je přesvědčen, že zpočátku se dealerům bude dařit přesvědčovat zejména firemní zákazníky. "Předpokládám, že bychom již v průběhu loňského roku měli být schopni prodat v tuzemsku zhruba 2500 elektrických verzí modelů Citigo a kolem tisícovky plug-in hybridních Superbů," uvedl.

V první fázi by si do svých vozových parků mohly na elektřinu jezdící Citigo koupi například firmy zabývající se rozvozem jídla nebo malých zásilek po městě. Jejich majitele by mohl (v porovnání s konkurencí) přesvědčit i poměrně zajímavý poměr ceny a dojezdu na jedno nabití baterie.

I když zatím nevíme, jakou přesnou cenovku Citigo e iV bude mít, představitelé mladoboleslavské automobilky opakovaně potvrdily, že by se měla vejít pod hranici půl milionu korun. I kdyby byli zákazníci nuceni zaplatit přesně pět set tisíc korun, vychází cena za kilometr při uvedeném dojezdu 265 kilometrů na částku 1887 Kč. To je vždy v řádech celých stokorun výrazně lepší než u konkurentů.

Výhodný poměr cena/dojezd

Například korejské vozy Hyundai Ioniq a Kona Electric mají poměr cena/dojezd na jedno nabití) 2833, respektive 2494 kilometrů. I když mají dojezd lepší - Kona Electric v dražší variantě dokonce o 184 kilometrů, znevýhodňuje je poměrně vysoká cena . Hyundai Ioniq Electric aktuálně stojí 832 990 Kč a Hyundai Kona Electric dokonce 1 119 900 .

Citigo e IV bude v tomto uváděném parametru lepší dokonce i než na listopadu připravovaný elektromobil nového typu značky Volkswagen. Model iD 3 by měl v základní variantě s dojezdem 330 kilometrů stát přibližně 750 000 Kč. "Cena za kilometr dojezdu pak vychází na 2273 Kč, což je stále téměř o 400 Kč dráže než v případě škodováckého minivozu.

Oba vozy s logem Škody na kapotě (vzadu už bude vždy jen nápis s označením automobilky) jsem si mohl během bratislavské premiéry již docela podrobně prohlédnout.

Zaujalo mě například použité zelené prošívání na sedačkách a na manžetě voliče jízdních režimů v Citigu. I tento vůz bude mít přepínač jízdních režimů. Pokud bude řidič chtít šetřit elektřinou kvůli prodloužení dojezdu, bude moci zvolit mód Eco, případně Eco +. Jinak se, s výjimkou jiného dekoru na palubní desce na straně spolujezdce, nebude Citigo e iV lišit od stejného vozu, ovšem se spalovacím motorem pod kapotou.

Velmi podobné bude také pro řidiče ovládání vozu. I elektromobil se “startuje” klasickým klíčkem ve spínací skříňce a pak se jen zvolí příslušný jízdní režim stejnou pákou, jakou mají automobily s automatickou převodovkou. Podobné je to i v Superbu. Tam ovšem řidič bude moci ještě tlačítkem volit, zda chce energii v baterii ušetřit, využívat, nebo dokonce pomocí spalovacího motoru vyrábět.

Nabíjecí zásuvka se v Citigu nalézá na místě, kde je obvykle hrdlo palivové nádrže, v případě Superbu se jedná o trošku větší rébus. Nabíjecí kabel se zasunuje do zásuvky, která je ukryta v masce chladiče. Superb ovšem bude možné nabíjet pouze pomalejším způsobem pomocí koncovky Mennekes, Citigo e iV půjde připojovat také k rychlodobíjecím stojanům.