Švýcarská značka Micro hodlá začít svůj malý městský elektromobil prodávat za cenu přibližně 300 000 Kč.

Už v září by měly začít sjíždět z výrobní linky první kusy vozu Microlino určené pro zákazníky. Tento miniaturní městský automobil je pochopitelně poháněný výhradně elektřinou a je určený pro přepravu dvou cestujících.

Jeho design se do značné míry inspiroval modelem BMW Isetta, který svého času bavorského výrobce zachránil před krachem. Stejně jako on má také otevíratelnou příď. Právě tou se nastupuje do interiéru.

Výbava není příliš rozsáhlá. Pro řidiče je tu samozřejmě kromě volantu a pedálů k dispozici jen digitální přístrojový štít. Roli displeje multimediálního systému přebírá jeho smartphone umístěný do držáku na palubní desce.

V podlaze je umístěna vysokonapěťová baterie. Má se nabízet ve dvou verzích. První z nich bude mít kapacitu dostatečnou na ujetí 125 kilometrů, druhá pak umožní na jedno nabití ujet až dvě stovky kilometrů.

Kufr připravený pro pivaře…

Elektromotor umožní rozjet vůz s hmotností lehce přes pět stovek kilogramů na 90 kilometrů v hodině. Zavazadlový prostor údajně pojme tři přepravky piva. Díky tomu by tedy možná mohl uspět také na našem trhu.

Oproti původním prototypům představeným v roce 2018 se současná verze připravená pro homologační zkoušky rozšířila v zadní části. To má přispět ke zlepšení jízdní stability.

Konstrukci karosérii již také netvoří svařované ocelové trubky, ale skelet z lisované oceli a hliníku.

Základní cena byla stanovena na 12 000 eur, což je v přepočtu podle aktuálního směnného kurzu 309 000 Kč.