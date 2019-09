Daimler už vypustí spalovací motory, Smart bude jezdit jen jako auto do zásuvky.

Smart fortwo EQ po faceliftu | Foto: Daimler

Značka Smart se pomalu chystá na změny. Její mateřský koncern Daimler se totiž dohodl s čínskou automobilkou Geely na společném projektu čistě elektrického Smartu. Němci vymyslí vzhled vozu, Číňané zase dodají technologii. Nový Smart ale vyjede na silnice nejdřív v roce 2022. Do té doby se tak musí nadšenci do městské mobility spokojit se současným vozem.

Aby se ale neřeklo, Daimler si na autosalon ve Frankfurtu připravil facelift aktuálního modelu, který má společné základy s Renaultem Twingo. Smart fortwo a forfour dostanou nový vzhled. Změna se ale bude týkat jen elektrického provedení EQ. Verze se spalovacími motory končí.

Automobilka si zatím nechává snímky sériového modelu pro sebe, zveřejnila jen jediný obrázek, který si můžete prohlédnout u tohoto článku. Z něj jsou patrné změny v oblasti světlometů nebo masky vozu. Základní tvary ale samozřejmě zůstávají stejné.

Auto by mělo přijet i s větším dojezdem, což je dobrá zpráva. Smart EQ s 22 kWh baterií totiž nedisponoval právě použitelnou ujetou vzdáleností mezi zásuvkami. Během testu, který jsme prováděli na začátku letošního roku, jsme mu naměřili jen něco málo přes 100 kilometrů. Pokud by se podařilo díky nové baterii dojezd prodloužit alespoň na 150, určitě by si našel více příznivců. To se ale dozvíme až ve Frankfurtu.