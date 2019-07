Auto potřebuje k bleskovému nabití stanici o výkonu 800 kW. Žádná taková ale neexistuje.

Výkon 1973 koní a stovka pokořená pod tři sekundy. To jsou hlavní parametry nového elektromobilu, kterých chystá britská automobilka Lotus. Půjde o její vůbec první vůz od doby, co připadla do náruče čínského gigantu Geely. Vznikne pouze ve 130 kusech, kdy každý vyjde na částku okolo 40 milionů korun.

Na začátku zmíněný parametr zrychlení se nemusí zdát být tak oslnivý. Akceleraci za 3 sekundy na stovku nabízí celá řada aut i se spalovacími motory. Chlubí se jím také Tesla Model S ve svém „bláznivém módu“. Zajímavostí je, že Lotus Evija má zvládnout stovku ukrajovat právě po třech sekundách. Z nuly na 200 km/h tedy zrychlí za 6 sekundy, na 300 km/h pak za 9.

Vděčí za to čtyřem elektromotorům, z nichž každý pohání jedno kolo. Elektřinou je dopuje 2000 kilowattová baterie. Ta má nabídnout nejen dojezd rovných 400 kilometrů, ale také ultra rychlé nabíjení. Z prázdna na plnou kapacitu by to měla zvládnout za devět minut. Tedy podobně rychle, jako když zastavíte na čerpací stanici. Má to jeden háček – potřebuje k tomu 800 kW nabíječku, která zatím neexistuje.

Ale i na slabších nabíjecích stanicích by auto mělo zvládat solidně rychlé doplňování energie. Podle výpočtu Lotusu mu nabíječka o výkonu 350 kW dodá „šťávu“ z prázdna na 80 procent kapacity baterie za 12 minut.

Auto je samozřejmě zajímavé i použitými technologiemi. Jde o první Lotus, který bude postaven s karbonovým monokokem. I díky použití kompozitních materiálů váží tohle auto 1680 kg. Na palubě přitom bude k dispozici duální klimatizace, přehrávač médií nebo solidní audiosystém. Moderní trendy zastoupí laserové světlomety nebo kamery místo zpětných zrcátek.

Lotus spolu s technickými daty zveřejnil velké množství fotografií. Najdete je v přiložené fotogalerii.