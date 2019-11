Auto má extrémní klínovou karoserii. Je neprůstřelné a slibuje parametry supersportu.

Tesla Cybertruck | Foto: Tesla

„Když jsem viděl zprávy o Tesle Cybetruck, musel jsem se přesvědčit, že dnes není apríla. Pontiac Aztec už není nejodpornějším autem na světě. Chtěl bych mluvit s designérem a dát mu lízátko, je to podle mě pětileté dítě.“ Takové a další komentáře vyvolal na sociálních sítích elektrický pick-up, který Elon Musk osobně představil.

Údivu lidí je oprávněný. Když Musk zval na premiéru svého nového vozu, jež proběhla krátce po autosalonu v Los Angeles, zřejmě nikdo nečekal podobně vypadající auto. Vůz připomíná koncepty „automobilů budoucnosti“ z osmdesátých nebo devadesátých let. Je ostrý, hranatý a na první pohled se zdá, že by kvůli tomu nemusel snadno projít bezpečnostními testy.

Stejně jako vzhled vozu jsou ale šokující jeho parametry. Cybertruck se bude nabízet ve třech verzích, nejslabší s pohonem zadních kol zvládne zrychlit z nuly na 60 mil v hodině (96 km/h) za 6,5 sekundy. Top varianta se dvěma elektromotory už ale pokoří šedesátku za 2,9 sekundy, čímž pokoří kdejaký supersport. Vůz má být přitom schopný ujet na jedno nabití až 800 kilometrů, což zní také neuvěřitelně.

A to není vše. Auto navíc uveze v kabině a na korbě dohromady 1,6 tuny nákladu. Dalších 6,5 tuny pak zvládne v podobě přívěsu. Tím by překonalo celou řadu velkých amerických pick-upů. Kromě toho je Tesla Cybertruck také neprůstřelná (vydrží kulky ráže 9 mm) a odolná, což Musk na pódiu demonstroval tím, že do ní nechal bušit kladivem.

Tesla Cyberpunk je zkrátka příliš šílená na to, aby bylo uvěřitelné, že jde o reálný produkční vůz. Podle mnohých si tak jen Musk z lidí a médií vystřelil. Tesla ale už prohlásila, že začala přijímat objednávky. Auto začíná v přepočtu na 900 tisících korunách. První vozy by měli dorazit k zákazníkům v roce 2021.