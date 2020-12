První zářijový den letošního roku odhalila automobilka Škoda v Praze svůj devátý model. Nyní se již blíží doba, kdy se s ním budou moci svézt první zákazníci.

Úvodní limitovaná edice obsahuje i prvky v barvě mědi | Foto: Škoda-Auto

Enyaq iV je v pořadí druhý automobil s tradičním logem značky Škoda, který jezdí výhradě na elektřinu, ale je první s původem v České republice. S Enyaqem se také Škoda po desetiletích vrací k pohonu zadní nápravy.

Byť se v továrně v Mladé Boleslavi budou montovat vozy Enyaq se třemi verzemi pohonné baterie, v České republice budou k mání jen dvě. “Zde nebudeme nabízet verzi s nejmenší baterií, začínat budeme s variantou 60," informuje mluvčí automobilky Štěpán Řehák. Ta má trakční akumulátor s využitelnou kapacitou 58 kWh a normovaný dojezd 390 kilometrů.

Enyaq iV na délku měří 4 649, šířku má 1879 a výšku 1616 milimetrů. Rozvor má hodnotu 2 765 milimetrů a zavazadlový prostor pojme 585 litrů. Zvětšovat ho lze sklápěním zadních opěradel rozdělených v poměru 40:60. Uprostřed je také velký otvor propojující kufr s kabinou.

Ve výbavě se pak budou, kromě jiných, nacházet i následující prvky: dvouzónová automatická klimatizace, rádio s DAB tunerem, LED světlomety, bezklíčkové odemykání a startování, multifukční kožený volant s vyhříváním, parkovací senzory, zadní parkovací kamera, páčky u volantu umožňující měnit úroveň rekuperace a možnost rychlodobíjení výkonem až 50 kW.

Kromě této verze bude Škoda zákazníkům v České republice nabízet model s větší baterií s dojezdem 510 kilometrů a další tři stupně výkonu až do 225 KW v případě Enyaqu iV RS. Dále rovněž pohon všech kol. Tyto výkonnější verze mají sice namontovanou největší baterii, ale dojezd je o něco kratší - 460 kilometrů. RS umožní dosažení vyšší maximální rychlosti než u ostatních variant. Na německé dálnici s ním bude možné cestovat tempem až 180 kilometrů v hodině. Tyto varianty zvládnou také rychlejší dobíjení výkonem až 125 kW.

Parkování pomocí mobilu

Oproti nabízeným typům vozů obsahuje Škoda Enyaq iV některé nové prvky a vychytávky. Například centrální displej vyčnívající nad úroveň horní hrany palubní desky má velkou úhlopříčku 13 palců. Enyaq iV se stane prvním vozem značky Škoda, který zvládne zaparkovat do úzké řady podélně nebo příčně zaparkovaných vozidel, aniž by řidič musel sedět za volantem. Ovládat ho bude zvenčí pomocí aplikace Škoda Connect App v mobilu. Stejným způsobem pak auto také "vyparkuje". Navíc bude moci řidič auto "naučit" samočinně parkovat díky funkci Trénované parkování. Nejprve na nějakém složitém, ale často používaném místě pro parkování řidič manévr provede sám, ale všechny potřebné úkony si auto uloží do paměti a příště již stejnou trasu absolvuje po zmáčknutí tlačítka samo.

Mezi zajímavé prvky výbavy patří dále středová konzole s odkládacími prostory ve dvou patrech, nové umístění škrabky na led na straně pátých dveří, čistič zašpiněných dobíjecích kabelů nebo ochrana nabíjecího konektoru před poletujícím sněhem.

Exkluzívní verzí se stala Founders Edition, které se vyrobí 1895 kusů na počest založení firmy před 125 lety. Každý exemplář získá speciální štítek s pořadovým číslem na volantu. Hlavním rozlišovacím znakem se kromě příslušných označení stane v noci svítící čelní maska Crystal Face. V ní jsou 130 diodami nasvícené vertikální lamely, které ještě protíná horizontální proužek.

Druhá karosářská verze s tvarem čtyřdveřového SUV-kupé - se představí zhruba v polovině příštího roku.