Volkswagen ukončil produkci poslední verze sedmé generace modelu Golf. Elektromobil měl označení e-Golf a poslední kus sjel těsně před Vánocemi z výrobní linky v Drážďanech.

Ukončení výroby vozu Volkswagen e-Golf v Drážďanech | Foto: VW

Volkswagen e-Golf odešel do historie. Pouhý den před letošním Štědrým dnem sjel poslední exemplář tohoto vozidla z montážní linky ve Skleněné manufaktuře v Drážďanech. Elektromobil e-Golf v odstínu šedá Urano byl vozidlem s pořadovým číslem 50 401, které zde bylo od března 2017 vyrobeno.

Volkswagen e-Golf byl uveden na trh v roce 2013 a do léta 2020 se vyráběl ve Wolfsburgu. Volkswagen zahájil v roce 2017 souběžně výrobu také ve Skleněné manufaktuře, aby uspokojil vysokou poptávku. Oba německé výrobní závody opustilo během více než sedmi let celkem 145 561 vozů. Statistiky prodeje ukazují, že je e-Golf jedním z nejoblíbenějších elektromobilů v Evropě – především u zákazníků v Norsku a na domácím německém trhu. Také u nás byl několik let nejžádanějším vozem v kategorii čistě elektrických vozidel.

První verze tohoto vozu měla v karosérii zabudovánu trakční bateriii s poměrně skromnou kapacitou 26,5 kWh. To postačovalo na dojezd přibližně 130-150 kilometrů. Automobil poháněl elektromotor s výkonem 85 kW, díky němuž byl schopen zrychlit z nuly na stovku během 10,4 sekundy a jet tempem až 140 kilometrů v hodině.

Po faceliftu v roce 2014 se změnily také výkonové parametry. Kapacita trakčního akumulátoru vzrostla na 35,8 kWh, což znamenalo prodloužení dojezdu na 300 kilometrů podle homologačního protokolu NEDC. V reálu to bylo cca 220 - 250 kilometrů. Také motor získal větší výkon - 100 kW. Řidič tak mohl zrychlovat na stokilometrovou rychlost v čase pod deset sekund a docílit až 150 km/hod.

Přichází éra ID.3

Volkswagen e-Golf byl, společně s minivozem e-up, který se dělá v Bratislavě, elektromobil vzniklým konverzí z klasického vozu se spalovacím motorem. Nyní už se tato největší evropská automobilka orientuje na výrobu elektromobilů se speciální platformou MEB.

Danny Auerswald, vedoucí Skleněné manufaktury, k tomu říká: „Konec e-Golfu je současně začátkem poslední fáze příprav na zahájení výroby modelu ID.3. Již za několik týdnů začneme psát novou kapitolu v historii Skleněné manufaktury. Po Cvikově jsme druhým výrobním závodem v Evropě, v němž bude probíhat výroba vozidel na základě nové modulární platformy MEB pro elektromobily.

Na začátku roku 2021 proběhne ve Skleněné manufaktuře rekonstrukce výrobních provozů v souladu s požadavky modulární platformy MEB pro elektromobility. První fáze změn pro model ID.3 se uskutečnila již v létě 2020. Mezi sedm optimalizovaných stanic patří například pracoviště, na němž dochází ke „svatbě“, tedy spojení karoserie a podvozku. V zimní fázi rekonstrukce je na řadě například instalace zařízení pro montáž panoramatického střešního okna a přizpůsobení podávacích prostředků pro montáž přístrojové desky a sedadel.

Od otevření Skleněné manufaktury v roce 2001 se v ní vyráběly luxusní sedany Phaeton (84 235 vozů, 2001 – 2016), Bentley Flying Spur (2186 vozů, 2005/2006 a 2013/2014) a od roku 2017 elektromobily e-Golf (50 401 vozů). Se zahájením výroby modelu e-Golf se navíc Skleněná manufaktura stala v rámci svého nového strategického směřování „Centrem pro budoucí mobilitu“.