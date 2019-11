Do finále míří dva elektromobily. O titul bude bojovat Tesla Model 3 nebo Porsche Taycan

Porsche Taycan | Foto: Výrobci

Anketa o evropské auto roku (COTY) postoupila do další fáze. Mezinárodní porota složená z motoristických novinářů vybrala z 35 nominovaných aut sedm těch, která postupují do boje o vítěze ankety. Ačkoliv Škoda měla v nominaci hned dva vozy – Kamiq a Scalu, ani jedno z aut se do finálního kola neprobojovalo.

Zajímavostí je, že o titul evropského auta roku budou soutěžit i dva elektromobily. Jde o americkou Teslu Model 3, která je nejlevnějším modelem kalifornské značky vlastněné excentrickým miliardářem Elonem Muskem. Druhým vozem do zásuvky je luxusní Porsche Taycan.

Dalšími nominovanými jsou crossover Fordu Puma, luxusní hatchback BMW řady 1, Renault Clio, Peugeot 208 a Toyota Corolla. Vítěze porota pravděpodobně vyhlásí u příležitosti autosalonu v Ženevě, který probíhá vždy počátkem jara.

Zatímco Škoda v anketě o evropské auto roku neuspěla, v české platí za favorita. Malé SUV Kamiq v ní bojuje s dalšími modely. Jde o luxusní sedan a kombi BMW řady 3, crossover Kia Xceed, kompaktní SUV Mazda CX 30, malý Peugeot 208 a stylový off-road s nápadně hranatými tvary Suzuki Jimny.