Společnost Praga připravuje nový typ nákladního vozu. Podle našich informací by model V4S měl mít stejný způsob využití jako slavná "vejtřaska". Rovněž koncepce a design má na tento model odkazovat.

Ideový nástupce slavné Pragy V3S | Foto: Praga

Aleš Loprais a jeho tým mechaniků v těchto dnech intenzivně dokončuje práce na letošní verzi svého dakarského závodního kamiónu. Stejně jako loni jím bude Praga Lady, neboli Praga V4S DKR. Do přístavu v Marseille, kde bude probíhat nalodění závodních strojů pro účast v závodě Dakar 2021, odjede již 29. listopadu.

Na přípravu auta na závod, jeho detaily i záběry z loňského ročníku se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

“Toto je ve skutečnosti čistokrevný závodní speciál, který je sestaven z nejrůznějších dílů. Základem podvozku je například centrální nosná roura automobilky Tatra, motor je původně z italského Iveca a tak dále,” vysvětluje.

Jenže tento vůz je vlastně součástí markeningové strategie při chystané obnově nákladních vozů Praga určených pro civilní sektor.

“Myšlenka ve mně začala klíčit před třemi roky. Praga byla už tehdy sponzorem mých sportovních aktivit a spolupracovalo se mi s ní velmi dobře,” uvádí Aleš Loprais. Nakonec jsem se tedy rozhodl, že postavíme auto, které se bude prezentovat při závodění na dálkových rallyových podnicích s historickým logem tradiční české automobilky.

Víceméně souběžně začaly počáteční práce na vývoji auta určeného pro civilní využití. “Idea je nabídnout komunálním službám, lesníkům a dalším subjektům auto, které nemusí překonávat dlouhé vzdálenosti, ale dobře zvládne těžkou práci takzvaně “kolem komína,” vysvětluje Loprais.

Musí být samozřejmě dostatečně výkonné, spolehlivé a “blbuvzdorné.” Zkrátka – pravý nástupce legendární vejtřasky,” říká. Nyní existuje skica varianty “sklápěč,” ale množství nabízejících se variant pro využití je téměř nekonečné. Podle Lopraise by se měla Praga V4S nabízet ve verzích 4x4 a 6x6.

Auto dostane motor pod kapotu

Přesné technické zadání tohoto konceptu se ještě řeší, včetně třeba dodavatele motorů, náprav a dalších dílů. “Nyní všechno zbrzdila pandemie, ale tento projekt je nadále v běhu,” potvrzuje Petr Ptáček, který se ale ve společnosti Praga v současné době věnuje hlavně jiným projektům.

Na rozdíl od většiny současných nákladních vozů, které pracují v Evropě a mají trambusovou kabinu (tedy motor pod sedadly), je nový náklaďák Pragy navržen s “čumákem”. “Je to výhodnější z hlediska bezpečnosti, chlazení motoru i celkové aerodynamiky. Nevýhodou je samozřejmě menší ložná plocha, ale to by u takto zaměřeného vozidla nemělo moc vadit,” vysvětluje Loprais.

Závodní Lopraisův speciál sice zvnějšku vypadá v podstatě stejně jako ten loňský, ale pod povrchem se skrývá množství změn.

“Soustředili jsme se hlavně na odstranění dětských nemocí, které vloni zbrusu nové auto přece jen mělo”, vysvětluje. To znamená, že se upravilo chlazení všech podstatných komponent, pracovali jsme na odpružení kabiny, vylepšili jsme metodiku výměny kol při defektu, změnili jsme mapu automatické převodovky, doplnili možnost řazení pádly u volantu a množství dalších detailů.

V době mé návštěvy v areálu Lopraisových firem ve Frenštátu pod Radhoštěm se již pracovalo na montáži nových a repasovaných dílů. “Kromě rámu, kabiny a jedné části motoru je vše nové a věřím, že to bude fungovat k naší spokojenosti. Původně zamýšlený test při závodu Baja v Dubaji odpadl kvůli zrušení tohoto podniku, a tak Lopraisův tým musel vzít zavděk testováním v Polsku. “Máme tam také jednu dunu. Ale abychom mohli skutečně důkladně ověřit chlazení auta a další věci, musíme přes ní stále křížem krážem jezdit třeba i dvě hodiny,” uzavírá s úsměvem.

Pokud technická přejímka proběhne úspěšně, a všichni úspěšně projdou dvoukolým testováním na nemoc Covid 19, odstartuje Praga V4S do závodu již třetího ledna příštího roku. Cílem je samozřejmě útok na přední příčky.