Prodeje vozů Škoda se vloni v České republice meziročně propadly. Letos se očekává návrat zhruba na úroveň roku 2020.

Škoda Fabia čtvrté generace | Foto: Škoda Auto

Zhruba každé dvanácté ze všech osobních aut, které si vloni zákazníci v České republice koupili jako nové, mělo na své zádi napsané označení Fabia. Tento model, který se právě vloni představil ve své již čtvrté generaci, tak po dlouhé době vystřídal na pozici nejžádanějšího automobilu u nás Octavii.

"Byl to ale s vysokou mírou pravděpodobnosti výjimečný jev. Octavia se opět dostane na první místo," vysvětlil během výroční tiskové konference tuzemského zastoupení Škody Auto vedoucí Jiří Maláček. Tento model byl podle něho jedním z nejvíce postižených situací s nedostatkem polovodičů.

Byť si jich tedy zákazníci u tuzemských dealerů během loňského roku objednali 27 000 kusů, klíčky si mohli převzít jen od zhruba poloviny z nich.

To, podle Maláčka, velmi dobře ilustruje současnou situaci s čekacími dobami na objednaná auta. "Vloni jsme zaregistrovali rekordních 107 000 zákaznických objednávek na naše vozy, ale mohli jsme jich dodat jen 71 000 kusů," vysvětlil. To tedy znamená, že na 36 000 aut, které si lidé či firmy vloni od Škody objednali, musí čekat minimálně do letoška.

Teoreticky by se jim mohlo stát (pokud si vůz objednali v prosinci loňského roku), že se ho dočkají až na počátku roku 2023. Čekací doby na vozy Škoda se totiž v současnosti pohybují od 4 do 13-14 měsíců. "Záleží na modelu, motorizaci a výbavě," upřesnil Maláček.

Maláček se nebojí ani přechodu k elektromobilitě. "Byť je zatím u nás trh s elektromobily zatím jen velmi malý, my si dokážeme udržet i v tomto segmentu pro nás obvyklý tržní podíl kolem 30 procent," sdělil. Podobné je to také s vozidly s pohonem typu plug-in hybrid.

To je důležitá zpráva také pro obchodní partnery Škody. "Jsme rádi, že naše prodejní a servisní síť zůstává stabilní. Nikdo během koronavirové krize nezkrachoval," informoval Maláček.

V letošním roce uvede Škoda na trh druhé karosářské provedení vozu Enyaq iV, přičemž jak SUV, tak rovněž kupé budou nabízeny rovněž ve sportovní verzi RS. Zákazníci se také dočkají modernizovaného středního SUV Karoq.