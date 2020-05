Dlouho se zdálo, že značka Fiat vsadila všechno na jednu kartu, kterou byl model 500. Nyní ale připravuje řadu novinek, které by měly zaujmout i svojí nízkou cenou.

Z tohoto konceptu vznikne nová Panda | Foto: Fiat

Již ve druhém pololetí letošního roku představí automobilka Fiat novou podobu svého rodinného modelu Tipo. Ten se zatím nabízí ve třech variantách - hatchback, sedan a kombi, ale nyní k nim přibude čtvrtá. Půjde o crossover, tedy s patřičnými plasty na blatnících, pod nárazníky a s mírně přizvednutým podvozkem.

Špionážní fotografie modernizovaného provedení naznačují zjemnění dosud používaných linií na přední části vozu a současně i opuštění tradičního kulatého červeného loga uprostřed masky chladiče. To mají nahradit písmena tvořící název FIAT. Na mírně nekvalitní snímek se můžete podívat do naší fotogalerie.

To je ovšem jen začátek, jak v exkluzivním rozhovoru pro britský magazín Autoexpress uvedl šéf této tradiční italské značky Olivier Francois. Takovým odrazovým můstkem pro novou budoucnost Fiatu se má stát nová generace modelu Panda. "Vážně chci budoucnost pro Pandu, protože Fiat nebude Fiatem, pokud nebude mít modely 500 a Panda," sdělil.

Je prakticky jisté, že v Pandu se převtělí koncept Centoventi, který se představil vloni v březnu na autosalonu v Ženevě. Má i ty správné rozměry - tedy délku 368 centimetrů a výšku necelých 153 centimetrů.

Jelikož je na spadnutí dohoda o fúzi koncernu FCA (spadají do něho kromě Fiatu třeba také i Alfa Romeo, Maserati, Chrysler a Jeep) s francouzským koncernem PSA (Peugeot, Citroën, DS a Opel), je vysoce pravděpodobné, že Fiat při konstruování využije technická řešení použitá v nynějších a chystaných malých francouzských automobilech. Protože elektrický pohon, který původně koncept Centoventi měl, nebude nejspíše v době zahájení prodejů (hovoří se o roce 2022) dostatečně levný, je vysoce pravděpodobné, že dostane spalovací agregát.

Prý neuvěřitelná cena…

"Jestliže jsme nedávno představili špičkové varianty modelu 500 s cenovkou 30 000 eur, tak při představení nové Pandy to bude pravý opak. "Ukážeme verzi pro běžné zákazníky s neuvěřitelnou cenou," sdělil Francois.

Fiat podle něho již také pracuje na nové generaci modelu Punto. I v tomto případě by se Italům nepochybně hodila nová platforma koncernu PSA, na které jsou postaveny hatchbacky Peugeot 208, Opel Corsa nebo třeba i malé SUV Peugeot 2008. Minulá generace Punto odešla od výslužby před dvěma roky. V té době byla ve výrobě již dvanáctým rokem.

"Je zatím předčasné prozrazovat více, ale potřebujeme tento segment B," informoval šéf Fiatu.

Nástupce rozhodně dostane i výše zmiňované Tipo. Rodina modelů by se měla ještě dále rozrůstat. Například o plnohodnotné SUV, které by bylo schopné konkurovat oblíbeným modelům této kategorie, mezi které nepochybně patří například Nissan Qashqai nebo Škoda Karoq. "Současnému Tipu se daří dobře. Je to velmi dobré auto, ale není to SUV, které nyní rodiny velmi často volí" uzavřel lakonicky Francois.

Při přípravě nových modelů i celkovém směřování značky si Francois chce brát příklad ze značek, které mají stále na zřeteli výnosy a náklady. Těmi jsou podle něho v současnosti Škoda, Seat, KIA a Hyundai.