Evropskou divizi automobilky s modrým oválem ve znaku čeká v přístích několika letech zásadní proměna své modelové nabídky. Některé typy vznikají také ve spolupráci s Volkswagenem.

Nový Ford Ranger se již připravuje do výroby | Foto: Ford

Zájemci o nový Ford Mondeo v individuální specifikaci již mají smůlu. "Objednávky do výroby byly zastaveny," uvedl šéf tuzemského zastoupení automobilky Libor Beneš. K dispozici tak budou pouze skladové vozy.

Potvrdil také, že přímý nástupce tohoto modelu střední třídy již v plánu není. Podle našich informací se ovšem připravuje velký crossover, který by mohl nahradit nejen Mondeo, ale také velkoprostorové rodinné automobily S-Max a Galaxy. V dohledné době ale ještě jeho výroba nezačne.

Také proto, že Galaxy a S-Max dealeři ještě budou nabízet celý příští rok. Produkce těchto MPV by měla skončit v průběhu roku 2023. Ovšem v nabídce už bude pouze verze s hybridním pohonem.

Prvními novinkami Fordu pro rok 2022 se stanou modernizované verze klasických modelů Fiesta a Focus. Vzhled menšího z této dvojice již byl představen, nová verze Focusu se ukáže na fotografiích velmi brzy. S uvedením na trh v České republice se počítá na přelomu zimy a jara. Ani Fiesta, ani Focus zatím nebudou umět jezdit "čistě na elektřinu". Minimálně s plug-in hybridní verzí se počítá až pro následující generace.

Užitkové vozy se propojují s Volkswageny

Zajímavou novinkou příštího roku bude také nový pick-up Ranger. Technickým dvojčetem tohoto vozu bude také nová generace Volkswagenu Amarok, ten ovšem bude po modelu Fordu následovat se zhruba půlročním odstupem.

Větší pick-up F-150 se do Evropy podle všeho oficiálně dovážet nebude, a to ani v elektrické verzi Lightning. Je ale dost pravděpodobné, že náležitě upravená elektrická pohonná soustava z tohoto vozu se zabuduje také právě do Rangeru. Otázkou zatím je osud nového sportovního kupé Mustang. Ten sice bude mít příští rok premiéru v nové generaci, ale vůbec není jisté s jakou motorizací a zda vůbec se dostane také k evropským obchodníkům.

Rok 2023 pak k dealerům Fordu přinese například první model elektrického vozu zkonstruované na základě platformy koncernu Volkswagen. Bude to také datum příchodu další generace Fordu Transit Custom. Už také ten bude, podobně jako na stejné lince vyráběný nový Volkswagen Transporter, nabízen i s výhradně elektrickým pohonem.

Spolupráce Fordu s Volkswagenem vede také ke vzniku nové malé městské dodávky, která se bude montovat v továrně modrého oválu v rumunské Craiově, a která byla vyvinuta na technickém základě již prodávaného Volkswagenu Caddy.