Po dlouhých měsících se opět koná velký mezinárodní autosalon. Je v Šanghaji a prezentují se na něm také mnohé novinky pro globální trh.

Ford Evos by měl podle řady zdrojů časem nahradit Mondeo | Foto: Ford

O tom, že konec modelu Mondeo se už velmi přiblížil, se spekuluje už řadu měsíců. Nyní je konečně zřejmější, co by mělo být nástupcem tohoto tradičního modelu náležejícího do velikostní kategorie střední třída.

Na toto auto, a také na další premiéry se můžete podívat do naší fotogalerie.

Automobilka s modrým oválem ve znaku totiž v Šanghaji ve světové premiéře uvedla model Evos, což je další z řady crossoverů. Vlastně má docela blízko k nedávno odhalenému nástupci vozu Citroën C5.

Technické parametry jsou zatím stále obestředny tajemstvím. Design exteriéru zahrnuje světelnou linku propojující na přídi oba hlavní světlomety, masku chladiče pak oživují oranžové elementy.

Pravá revoluce se však odehrála v interiéru. Tam se vedle digitálního přístrojového štítu nachází obří displej s úhlopříčkou 27 palců. O pohonných jednotkách také nevíme nic bližšího. Ale jedna zveřejněná fotografie dokládá, že automobil bude mít zcela určitě možnost pohonu typu plug-in hybrid. Možná dokonce pouze ten.

I Toyota vstupuje do světa elektromobilů

Velká část v Šanghaji dalších představených modelů je pak již zcela elektrická. Mezi nimi poutá pozornost zejména Toyota bZ4X. Je to totiž vůbec první čistě elektřinou poháněný model této největší asijské automobilky. Žádné technické parametry zatím Toyota nezveřejnila, byť tisková zpráva čítá pět stránek.

Elektromobil bude podobně velký jako Toyota RAV 4 a bude mít také pohon všech kol. Na vývoji tohoto ústrojí značka spolupracovala se Subaru. Největší "odvaz" je v interiéru. Jednak proto, že volant má tvar kniplu z letadel a dále díky tomu, že tento ovládací prvek nemá přímé spojení s koly. Ta budou zatáčet díky informacím přicházejícím z příslušné řídící jednotky.

Zajímavou premiéru si připravil Volkswagen. Konkrétně se jedná o dvojici vozů ID.6. To je speciálně pro Čínu prodloužený elektromobil ID.4. Přepraví až sedm cestujících. Jelikož se bude vyrábět ve dvou různých společnostech, s nimiž Volkswagen v Číně spolupracuje, dostane také dvě trošku rozdílné podoby. Změny jsou ale hlavně v grafice světlometů a tvarech nárazníků.

Nissan předvedl novou generaci modelu X-trail, která dorazí do Evropy během příštího roku. Půjde o hybrid, v němž spalovací motor dostane pouze roli producenta elektrické energie pro elektromotor. Teprve ten roztočí kola.

Za zmínku pak určitě stojí také BMW M3 a M4 Competition, které se poprvé objevují ve verzi s pohonem všech kol. Díky tomu klesne hodnota akcelerace z původních 3,8 na 3,4 sekundy. Řidič si bude moci vybrat, zda chce mít pohon všech kol stále, případně, aby se připojil tehdy, když je zapotřebí nebo se "bavit" s pohonem pouze zadních kol. Výkon, točivý moment i maximální rychlost zůstaly shodné s původními modely M3 a M4 Competition.

V příštích dnech představíme další novinky ze Šanghaje.