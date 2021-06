Tuzemské zastoupení Fordu nabídne také pouze "stylovější" varianty své střední dodávky Transit Custom. Její terénní schopnosti může zlepšit na přání montovaný mechanický samosvorný diferenciál.

Ford Transit Trail v plné jízdě na nezpevněné komunikaci | Foto: Ford

Vlastně ve třech úrovních se zvýšenými schopnosti jízdy mimo silnice lze nyní získat dodávky automobilky s modrým oválem ve znaku. Nabídka začíná u verzí Active, což je označení "outdoorové" výbavy třeba i pro takový Focus.

Vozy Transit Custom (dodávka s plechovou skříní) a Transit Custom (pro přepravu osmi lidí) mají v případě výbavy Active klasickou čelní masku, ale od běžných verzí je odlišuje černé oplastování spodní části karosérie, sériově montované střešní nosiče a nástupní prahy. Světlá výška se nemění a také pohonné jednotky jsou klasické. Uvnitř pak jsou sedačky s částečně koženým čalouněním. Prý jsou uzpůsobeny tak, aby lépe odolávaly zašpinění a bylo je možné snáze čistit.

O něco vyšší dovednosti v terénu mají pak verze, u nichž je na konci jejich jména slov Trail. Poznáte je snadno podle černé masky chladiče, přes níž se táhnou písmena tvořící slovo FORD. Je to oddoba řešení použitého u pick-upu Ranger Raptor. U nich pak je už sériově dodávaná mechanický samosvorný diferenciál, který přenáší točivý moment na to hnané kolo, které může v daném okamžiku lépe zabírat. Vyzkoušel jsem si to na několikakilometrovém úseku polní cesty nedaleko jezera Katlov. To je rybářský ráj, v němž se můžete dozvědět řadu cenných informací od světoznámého lovce ryb Jakuba Vágnera. Cesta byla sice suchá, ale přesto bylo cítit, že má vůz na výjezdech ze zatáček větší chuť zrychlovat, než by tomu bylo bez tohoto technického řešení. Kdo chce diferenciál, musí volit pouze manuální šestistuňovou převodovku.

Pohon všech kol je pak dostupný až pro "velký" Transit. V nabídce je ve variantách Van, Kombi, Podvozek s jednokabinou nebo dvojkabinou: Vždy má celkovou hmotnost do 3500 kg a rozvor náprav 350 cm. Pod kapotou je dieselový motor 2,0 EcoBlue s nejvyšším výkonem 96 nebo 125 kW (130 či 170 koní), který je spojený s šestistupňovou manuální převodovkou.

Trail s pohonem 4x4

Pohon všech kol AWD pro Transit Trail vychází z verze s pohonem zadních kol. Podle situace pod kolymůže přesměrovat až 50 % hnacího momentu na přední nápravu. Je doplněntaké možností volby jízdního režimu pro Kluzký povrch nebo Bláto/Koleje a disponuje funkcí AWD Lock, po jejíž aktivaci se hnací moment dělí mezi přední a zadní kola v pevném poměru 50 %:50 %. Pohon všech kol nijak neomezuje kapacitu nákladového prostoru.

I tento vůz jsem zatím mohl prověřit jen na krátkém úseku polní cesty a navazujících asfaltových venkovských komunikacích. Potěšilo mě také nastavení podvozku, který byl příjemně komfortní i po přejetí nerovností. A to jsem řídil vůz s prázdným nákladovým prostorem. Předpokládám, že po naložení stovek kilometrů nákladu to bude ještě lepší.

Rozhodně se jedná o vůz, který můžou využívat například různé opravárenské party zajíždějící leckdy také do někdy i náročného terénu. Do dodávky navíc naloží o hodně více potřebného materiálu, než by tomu bylo v případě využití například pick-upu. Kromě pohonu všech kol pomůže také mírné zvětšení světlé výšky.