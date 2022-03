Ford nakonec uvede dva elektromobily s technikou od VW. Co ještě chystá?

Jen v evropské továrně v Kolíně nad Rýnem by automobilka Ford ráda do šesti let vyráběla 1,2 milionu elektromobilů každý rok.

Elektrické modely Ford chystané pro nejbližší období | Foto: Ford