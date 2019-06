Modrý ovál se chlubí nasazením úsporných hybridních motorů.

Pamatujete si ještě Ford Puma? Na přelomu tisíciletí to bylo malé kupé postavené na bázi Fiesty čtvrté generace. To mu propůjčovalo docela solidní jízdní vlastnosti, ale hlavně kvůli problémům s korozí tato auta už na silnici příliš často nepotkáme. To se ale teď změní, Puma se vrací zpět. Jen ne ve formě kupé, ale crossoveru.

Čtyřdveřové auto patří do kategorie, kterou by šlo označit také jako mini SUV. Spadá sem například Renault Captur, Peugeot 2008 nebo přijíždějící Škoda Kamiq. Přesto má s minulou Pumou něco společného. Kromě loga na kapotě je to i navazující tvar světlometů. Designéři oblého crossoveru se ale nechali slyšet, že jako inspirace jim posloužilo také Porsche Macan. Autu to každopádně sluší.

Českého chalupáře zaujme hlavně fakt, že Puma přijíždí na svou třídu s poměrně velkým kufrem. Pod páté dveře by se mělo vejít 456 litrů zavazadel. Specialitou tohoto modelu je navíc špunt v podleze kufru, který jej umožní vypláchnout vodou a pak jednoduše vypustit. Z toho je i jasné, že na palubě nebude dojezdová rezerva, ale lepicí sada.

Protože jsou městské crossovery zaměřeny na mladé, je samozřejmostí vyspělá konektivita. Osmipalcový displej je dotykový a vybavený nejnovější generací zábavního systému. Lze pohodlně připojit mobilní telefony se systémy Android i iOS. Další obrazovka nahrazuje klasické budíky, ta má 12 palců.

Ford se navíc chlubí úspornými motory. Pod kapotou bude například benzinový tříválec EcoBoost, který je propojen se starter-generátorem. Bude pracovat tedy jako mild-hybrid. Poslouží při start-stopu na semaforech nebo jako pomocník při akceleraci, kdy chvilkově přidá až 50 Nm točivého momentu. Celkový výkon by měl být 125 a 155 kW, spotřeba přitom 5,4 litru benzinu na 100 km.

Na českém trhu si na nový Ford Puma budeme muset ještě chvíli počkat. Modrý ovál jej veřejnosti oficiálně představí na autosalonu ve Frankfurtu, auto by se mohlo dostat do prodeje ještě do konce letošního roku.