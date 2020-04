Sportovně-užitkový vůz Kuga je pro značku Ford požehnáním. I v loňském roce, kdy už byl odtajněn nástupce, se tento model stal v České republice nejprodávanějším modelem značky s modrým oválem ve znaku.

Ford Kuga se představuje již ve třetí generaci | Foto: Ford

Je největší v historii a také nejvíce elektrikovaná. Tak sami lidé od Fordu mluví o nové, již třetí generaci středního SUV Kuga. V porovnání s předchůdcem se do délky natáhl o 89 milimetrů a měří tak už 4613. Také šířka je citelně, konkrétně o 44 milimetrů větší. Jen výška o osm milimetrů poklesla. Výsledkem je sportovnější a současně i elegantnější vzhled exteriéru. Vůz si ze všech stran i s detaily interiéru můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Novinkou je zadní posouvatelná lavice. Lze s ní dopředu a dozadu hýbat v rozmezí 150 milimetrů. Pokud je zcela vpředu, tak objem zavazadlového prostoru dosáhne velmi solidních 645 litrů. V minulé generaci byl právě kufr jednou z mála slabin úspěšného modelu. Měl objem pouze 406 litrů.

Vůz se bude prodávat se třemi základními typy spalovacích motorů. Benzin vyžadují dvě výkonové verze patnáctistovky EcoBoost. Slabší nabídne 120, silnější pak 150 koňských sil. Tento agregát se vždy pojí se šestistupňovou manuální převodovkou.

Dále si lze koupit turbodiesely s objemy 1,5 a 2,0 litru. Patnáctistovka má výkon 120 koní a lze ji získat jak s manuální, tak i osmistupňovou samočinnou. Dvoulitrový vznětový agregát má dvě speciality. Ve verzi 150 koní totiž využívá podporu 48Voltového mildhybridního systému, díky čemuž má rekordně nízkou spotřebu (pouze 4,3 litru na sto kilometrů. Jeho silnější verze (190 koní) pak je zase jediná, s níž lze získat Kugu s pohonem všech kol. Je také výhradně s automatem.

Vůbec největší výkonový potenciál se ovšem skrývá v Kuze PHEV, tedy té, která umí ujet až 56 kilometrů v čistě elektrickém režimu. To díky baterii s kapacitou 14,4 kWh, kterou lze dobíjet externě. Zážehový čtyřválec s objemem 2,5 litru dokáže dohromady s elektromotorem poskytnou řidiči 225 koňských sil. Přitom normovaná spotřeba činí jen 1,2 litru. To platí samozřejmě tehdy, když se řidič na stokilometrovou jízdu (a při dodržování zásad homologačního cyklu WLTP) vydá s plně nabitou baterií.

Celkem tři různé elektrifikované pohony

Ford ovšem férově změřil také spotřebu vozu v okamžiku, kdy v baterii zbývá jen provozní rezerva na palubním počítači svítí údaj o elekrickém dojezdu 0 kilometrů. V takovém případě má být apetit vozu 6,5 litru.

Nízkou spotřebou by se měla chlubit i hybridní verze (bez možnosti externího dobíjení). Ta se má dostat na český trh v posledním letošním čtvrtletí. Bude k dispozici jako "předokolka" i s pohonem AWD.

Oproti minulé generaci se také samozřejmě podstatně vylepšila bezpečnostní výbava. I díky ní se auto pyšní ziskem pěti hvězdiček od nezávislé organizace EuroNCAP. Nyní se Kuga umí vrátit samočinně zpět do svého pruhu v okamžiku, kdy chce přejet do jiného, kde by mohl zkřížit trasu blížícímu se vozidlu. Také samočinně zabrzdí v okamžiku, kdy by mohla nastat kolize s autem v protisměru.

Základní verze vozu (s motorem 1,5 Ecoboost a ve výbavě Trend) má aktuálně nastavenou cenovku na částku 599 900 Kč. I tento vůz již má ve výbavě klimatizaci, přední a zadní parkovací senzory, tempomat, elektricky nastavitelná zpětná zrcátka a dokonce klimatizaci. Jezdí ale na ocelových kolech.

Výbavová verze Titanium, za kterou se připlácí šedesát tisíc korun, již pak obsahuje například také automatickou dvouzónovou klimatizaci, systém pro přístup do vozu a startování bez klíčku, ambientní osvětlení a kola z lehkých slitin. Navíc také výkonnější motor.

Verze plug-in hybrid startuje s výbavou Titanium a za cenu 689 000 Kč.