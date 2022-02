Po španělské Cupře otevře v České republice nové autosalony nabízející sportovně zaměřené automobily také francouzská Alpine

Alpine A 110 s | Foto: Alpine

Kromě stále větší nabídky plně elektrických vozidel chce koncern Renault zaujmout zájemce o jeho vozy také produkty s logem sportovní značky Alpine.

Na typ A 110 se můžete podívat do naší fotogalerie.

"Do České republiky se dostane ještě před hlavní vlnou rozšiřování zastoupení v Evropě," uvedl na dotaz Deníku a Automix.cz generální ředitel tuzemského zastoupení automobilek Renault a Dacia Zdeněk Grunt. Mělo by se tak stát během příštího roku.

V současné době nabízí značka jedno sportovní kupé A 110 v několika verzích. Základní provedení, které se představilo v roce 2017, pohání zážehový přeplňovaný čtyřválec. Je uložen uprostřed vozu a pohání zadní kola.

V blízké budoucnosti představí další typy vozů. Mezi nimi má být jak "ostrý" hatchback, tak rovněž crossover. První elektromobil značky pak bude k mání v roce 2024.

Vozy Alpine pochopitelně nebudou prodávat všichni tuzemští dealeři Renaultu. Půjde je o vybrané prodejce v několika velkých městech.

Dacia má opět široké spektrum modelů

Naopak značka Lada, která rovněž náleží do aliance pod vedením Renaultu, se v České republice oficiálně prodávat nebude. "Náklady na evropské homologace by se nevrátily, navíc by tato značka do značné míry "kanibalizovala" úspěšnou Dacii, vysvětlil Grunt.

Právě Dacia v letošním roce uvede na trh další novinky a počet nabízených modelů se dostane na šest. Hlavní novinkou je velkoprostorový automobil Jogger. Ten na trh oficiálně vstoupí na přelomu března a dubna. Zatím se bude nabízet s tříválcovým motorem (jedna verze umí spalovat také LPG), v roce 2023 bude k mání také hybridní pohonná jednotka se 140 koňskými silami.

Dealeři Dacie začnou nabízet rovněž užitkovou verzi malého elektromobilu Spring. Ten tak přijde o zadní lavici a bude jen dvoumístný.

Mezi hlavní letošní novinky Renaultu bude patřit plně elektrický nový Mégane, který bude v ceníku stát vedle současné generace se spalovacími motory a plug-in hybridními pohony. Zájem bude určitě také o osobní verzi malé dodávky Kangoo a o elektrickou verzi téhož vozu. Již v únoru si různé přepravní firmy budou moci koupit novou střední dodávku Trafic.

Na podzim přijde nástupce současného SUV Kadjar. Renault již oznámil, že na zádi bude mít nové jméno Austral.