I když už podobu i interiér nové Škody Karoq dávno známe, na autosalonu ve Frankfurtu si nové SUV odbývá svou výstavní premiéru. A také se chlubí řadou vychytávek a chytrých řešení, na něž dosud "nebyl čas". Podívejte se na galerii.

Přestože je Karoq v nabídce umístěn pod větší Kodiaq, neznamená to, že by nedokázal nabídnout prostorný interiér a hromadu praktických řešení, na kterých si dnes škodovka tolik zakládá. Kromě ukázky širokého množství přihrádek a velikost kufru o základním objemu 521 litrů je uvnitř Karoqu doslova přehršel držáků na lahve, a to malých i velkých. Například 1,5litrovou PET lahev v pohodě vměstnáte do přihrádky ve dveřích.

Pak je zde pohled na konektivitu a moderní technologie: od šikovných USB portů přímo na středovém panelu, pogumovanou přihrádku na mobil, aby se mobil při jízdě volně nepohyboval, po držák tabletu na sklopené zadní středové sedačce nebo nový digitální přístrojový šťít zobrazující celou řadu informací. Tento prvek dostal Karoq jako vůbec první Škoda.

Mezi další chytrá řešení určitě patří i automatické otevírání dveří kufru mávnutím nohou pod zadním nárazníkem. V zavazadlovém prostoru jsou přihrádky po stranách, stejně jako jedna menší nad podběhem, a dále taktéž robustní háčky (třeba na tašky s nákupem), které jsou připevněny na liště. A jestliže vozíte přívěs, hodí se elektricky uzamykatelné a mechanicky sklopné tažné zařízení, jež se schová pod nárazník.

Na řadu vychytávek nové Škody Karoq se ostatně podívejte v galerii. Pokud si chcete přečíst naše první dojmy z mladoboleslavského SUV, můžete pokračovat zde.