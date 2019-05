Gran Tourer značky McLaren se představí už 15. května 

Tento model je zaměřen ryze na silnice, a nikoliv na okruhy.

Prostřednictvím krátkého videa McLaren potvrdil, že nový model GT se představí už za 8 dní. 36sekundový klip ukazuje některé z hlavních designových předností nového supersportovního vozu, včetně LED zadních světel, sportovního profilu a úzkých předních světlometů, které jsou rovněž LED diodové.

McLaren před premiérou do světa vypustil velmi smělé prohlášení, když oficiálně oznámil, že nový model z jejich stáje „změní zaběhlé pořádky v segmentu voz Grand Tourer a zákazníkům nabídne prvotřídní technologie, konstruktérský um inženýrů McLaren a společně s vysoce kvalitními materiály a výjimečným cestovním komfortem také maximální dynamické vlastnosti“.



Jinými slovy by to měl být typický McLaren, ale nikoliv na krátkodobé vyjížďky na okruhy, ale také automobil na dlouhé přesuny.



Momentálně není nic jistého, ale nový model GT nebude mít tři sedadla jako F1, protože by nejspíš neprošel testováním v USA. Podle britského Autocaru jsou na vině airbagy, které by byly pro spolucestující příliš daleko na to, aby účinně chránily v případě nehody.



V galerii se můžete podívat na zamaskované prototypy a také na první oficiální fotky potemnělého Grand Toureru od značky McLaren.