Obraz se skládá ze čtvrt milionu stehů. Je posazen na strop modelu Wraith.

Rolls-Royce Wraith se sokolem | Foto: Rolls-Royce

Automobilka Rolls-Royce je známá svou individuální výrobou aut. Neexistuje mnoho exemplářů, které by před prodejem zákazníkovi neprošly zakázkovou dílnou značky. Pak už záleží jen na bohatství klienta, co vše si do auta naporoučí. Člověk, který si objednal tento modrý Rolls-Royce Wraith, rozhodně nemá hluboko do kapsy.

Automobilka mu totiž na jeho přání na strop potažený bleděmodrou kůží vyšila sokola stěhovavého. O výšivku, která se skládá ze čtvrt milionu stehů, se postaral specialista britské značky na výšivky Josh Liles. Předtím, než do funkce nastoupil, musel vystudovat mechanické inženýrství, 3D tisk a architekturu.

„Návrh výšivky vyžadoval, abych hodiny pozoroval sokola stěhovavého. Potřeboval jsem porozumět jeho stavbě těla, pohybu a stínování peří. Chtěl jsem, aby pták zaujal útočný postoj, který jsem poté ztvárnil,“ vysvětlil Liles s tím, že udělat tolik stehů bylo náročné i na kůži, která by se mohla začít vlnit, což je pro Rolls-Royce nepřípustné.

Auto, které si objednal neznámý kupec (hádáme, že je z arabské země, kde je sokolnictví mezi šejky populární) si kromě specifických úprav a bleděmodrého interiéru poručil karoserii lakovanou kombinací barev modrá Bala a bílá Andalusian. Boky vozu zdobí ručně malovaná linka bílou barvou Arctic. Linku namaloval umělec pomocí štětce z veverčích chlupů.