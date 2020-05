Tuzemské zastoupení automobilky již zveřejnilo ceník modelu. Začíná na hranici půl miliónu korun.

Nový airbag v Hondě Jazz | Foto: Honda

Po airbagu v bezpečnostním pásu (přišel s nimi před sedmi lety Ford u modelu Mondeo) se evropští zákazníci budou moci s dalším novým typem tohoto ochranného prvku setkat v nové generaci Hondy Jazz. Po ní ho dostane třeba nová Toyota Yaris a další automobily. V USA již je od loňska v některých modelech koncernu General Motors.

Nový přední středový airbag je umístěn v opěradle sedadla řidiče (na titulním snímku je provedení vozu s pravostranným řízením) a rozvinuje se do prostoru mezi řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Vznikl v souladu s novými požadavky při nezávislých crashtestech organizace Euro NCAP. Díky němu by se měly ochránit hlavy a hrudníky obou předních cestujících před zraněními, které by vznikly vzájemným střetem těl po bočním nárazu.

Pro zajištění správné pozice airbagu a maximální ochrany při jeho aktivaci je airbag upevněn třemi popruhy, které jej navádí v křivce kolem řidiče. Aby bylo možné tuto novou funkci zavést do praxe, technický tým vyvinul jednotku airbagu, která se vejde do horní části opěradla nově designovaného sedadla řidiče.

V případě bočního nárazu funguje nový přední středový airbag v souhře se dvěma dalšími prvky. Předpínače bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce na předním sedadle omezují pohyb řidiče a spolujezdce do boku, k čemuž pomáhá i středová loketní opěrka, která byla zvýšena. Celkový dopad tohoto nového přístupu může podle interního testování automobilky snížit možnost poranění hlavy o 85 % u spolujezdce, který sedí blíž, a o 98 % u spolujezdce sedícího dál od řidiče.

I vzadu se airbagy upravovaly

Jelikož má i nová Honda Jazz unikátní systém sklápění zadních sedaček směrem do výšky (systém Magic Seat), musely být upraveny i příslušné boční airbagy vzadu. Airbag má dvojitou konstrukci a aktivuje se s cílem chránit cestující na zadních sedadlech před úderem do dveří a zadního sloupku v případě bočního nárazu. Airbag byl navržen v kompaktní velikosti, aby nijak nenarušil funkci sedadel Magic Seat modelu Jazz.

"Jsme přesvědčeni, že díky přidání vylepšené sady pokročilých bezpečnostních prvků a asistenčních systémů do standardní výbavy zůstává zcela nový model Jazz jedním z nejbezpečnějších vozů ve své třídě," uvedl Takeki Tanaka, projektový manažer společnosti Honda.

Celkem jsou tedy v novém Jazzu klasické čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce, dále hlavové airbagy, čtyři boční a kromě zmíněného středového ještě desátý - kolenní.

Nová generace Hondy Jazz je v Evropě k mání už jen s jediným typem pohonu. Jedná se o hybridní ústrojí tvořené hned třemio motory. Dva jsou pochopitelně elektrické a jeden z nich s výkonem 107 koňských sil je schopen roztáčet kola vozu výhradně díky energii z baterie. Mělo by se tak dít po většinu času, kdy auto pojede.

Cenovku automobilu 499 900 Kč ospravedlňuje i solidní výbava již základního provedení. Ta čítá například automatickou klimatizaci, čtení dopravních značek, automatické přepínání světlometů, mlhovky, adaptivní tempomat a vyhřívané přední sedačky.

Kromě běžné verze se bude nabízet i terénněji vyhlížející Jazz s označením Crostar. Ten má cenu startující na úrovni 609 900 Kč.