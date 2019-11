Auto zvládne ujet několik kilometrů na elektřinu, nepůjde ho ale připojit do zásuvky.

Porsche 911 Carrera | Foto: Porsche

Až přijde na řadu nová generace ikonického sportovního vozu Porsche 911, dostane i hybridní pohon. Nebude ale tolik zaměřen na ekologii jako na co nejvyšší výkon. Nové auto by mělo s pomocí elektromotoru dosáhnout na příčku nejvýkonnějšího Porsche 911 všech dob. Slíbil to šéf automobilky Oliver Blume magazínu Top Gear.

Vzhledem k tomu, že do představení nadcházející generace Porsche 911 zbývá ještě dost času, nebyl Blume nějak specifický. Zahraniční média už ale začala spekulovat nad možným scénářem a jala se domýšlet, jaký silné vlastně nové Porsche bude.

Podle Blumeho informací by mělo jako základ posloužit nové 911 Turbo, podobně jako u hybridní Panamery. Vzhledem k tomu, že u tohoto modelu elektromotor přidává dalších 134 koní navíc, dá se očekávat, že výkon nového Porsche 911 bude mít 700 koní. Automobilka už zveřejnila, že připravuje novou verzi automatické převodovky PDK, která zvládne až 800 Nm točivého momentu.

Baterie vozu budou uloženy pod přední kapotou, aby se tak zlepšilo rozložení hmotnosti. Porsche 911 má logicky nejvíce váhy na zadních kolech. Baterie bude mít okolo 15 kWh a umožní tak ujet několik málo kilometrů na elektřinu, což pomůže s konzumací paliva v městském provozu. Hybridní Porsche 911 by se mělo objevit zhruba v roce 2022