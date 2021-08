Zatímco velká část jiných značek pomalu ale jistě omezuje nabídku svých sportovně orientovaných vozů, Hyundai je jednou z mála výjimek.

Konu N stojí za to vyzkoušet také na opravdovém závodním okruhu | Foto: Hyundai

V červenci uplynuly teprve čtyři roky od okamžiku, kdy korejská značka Hyundai přestavila svůj první hot hatch, neboli sportovně upravený hatchback i30. Za označení vozu se přidalo písmenko N. To se motoristickým nadšencům rychle vrylo do paměti.

Po hatchback se objevila ve verzi N rovněž "í třícítka fastback". Nyní ovšem přichází další vlna sportovních vozů Hyundai. Prakticky souběžně se na trh uvádí Kona N a i20 N.

Zatímco posledně jmenovaný vůz jsme si mohli zatím vyzkoušet jen na krátké slalomové trati, dva exempláře Kony N byly vypuštěny na téměř šest kilometrů dlouhý závodní okruh Slovakiaring u Dunajské Stredy.

Na to, jak jim to slušelo v akci, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

A musely podstoupit opravdu náročnou zkoušku. Za letního dne, kdy teploty přesahovaly třicetistupňovou hranici, absolvoval každý z nich 720 kilometrů v téměř závodním tempu. Svědčila o tom dosahovaná spotřeba. Ta přesahovala 30 litrů na sto kilometrů.

Kona N z výkonového hlediska nikterak nezaostává za vozy i30 N. Pohání ji tedy ve verzi Performance dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec, který poskytuje maximální výkon 280 koňských sil při 5500 až 6000 otáčkách a a nejvyšší točivý moment 392 Nm. Ten jen dostupný v pásmu otáček 2100 - 4700. Směřuje výhradně na přední kola. Pokud vás zajímá normovaná spotřeba, tak ta činí 8,5 litru.

Pomalá opravdu není…

Auto zvládne jet maximální rychlostí 240 kilometrů v hodině (o deset méně než hatchback) a zrychluje z nuly na sto za 5,5 sekundy. V tomto ohledu je při porování s enkovým hatchbackem pomalejší o pouhou jednu desetinu sekundy.

Zatímco i30 N lze získat také s manuální převodovkou, Kona N se vyrábí výhradně s osmistupňovým dvouspojkovým automatem. Ten je opravdu schopný a ani na okruhu mu v zásadě nebylo třeba napovídat pádly u volantu. Zejména to platil po volbě režimu N Track Senze Shift, který je právě speciálně určený na závodní okruh.

Největším nezvyklem při rychlé jízdě na opravdu velmi širokém pruhu asfaltu okruhu Slovakiaring je vysoký posez za volantem. Vinou vyšší světlé výšky se pak auto v obloucích více naklání. Přesto ten, kdo se tohoto jevu nezalekne a najde správnou stopu, může dosahovat na této náročné trati velmi solidních časů.

Pomá ho k tomu také režim N Grin Shift, který maximalizuje výkony motory a převodovky na dobu 20 sekund. Opakované použití je možné až po uplynutí minimálně 40 sekund. Na Slovakiaringu je to tedy možno v praxi udělat dvakrát až třikrát za okruh. Zapnutí je jednoduché - stačí stlačit červené tlačítko na volantu.

Brzdy neměly s okruhovým stylem jízdy problém, a motor zvládal udělit dostatečnou akceleraci po výjezdu ze zatáčky. Je ale třeba mít na paměti, že Slovakiaring leží na rovině a jsou na něm jen minimální převýšení. Třeba na výjezdu z Eau Rouge ve Spa by to zřejmě bylo jiné.

Na druhou stranu, výrobci je jasné, že takový náročný program asi Koně N naordinuje jen málokterý z jejích majitelů. Daleko spíše se s ní pojedou projet pár desítek kilometrů na nějakou zajímavou silnici poté, co manželku s dětmi vysadí někde na venkově u příbuzných. V takové chvíli určitě zapomenou na to, že kvůli rodinným potřebám museli vynaložit o více než dvě stě tisíc korun vyšší sumu než při pořízení stejně výkonného hatchbacku i30 N. Kona N ve verzi Performance totiž přijde aktuálně na 939 990 Kč a i30 N hatchback stojí (s manuálem) jen 699 990 Kč.