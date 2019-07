Model i20 je levnější o 65 tisíc korun, i10 o 30 a a Kona o 75 tisíc. Výrazně zlevněné jsou i další modely.

Hyundai se na českém trhu zřejmě připravil na totální letní výprodej. Alespoň tomu odpovídá jeho slevová akce na většinu modelů z nabídky. Ceny povětšinou padly o desítky tisíc korun, najdou se ale i modely, kde se snižovalo o víc než 100 tisíc. A není jich právě málo.

Slevy padly na Hyundai i10, i20, i30 ve všech karoseriích a dokonce i na manažerský sedan i40. Ten je například nyní levnější o 150 až 160 tisíc korun podle vybrané výbavy. Navíc dostal nově do standardu vyhřívaná sedadla a volant.

Další slevy najdeme u ekologických modelů Ioniq. Elektromobil, tedy verze Ioniq EV, spadla až o 156 tisíc korun, Ioniq PHEV ještě o další desítky tisíc hlouběji. Varianta HEV, tedy klasický hybrid bez možnosti připojení do zásuvky, ale naopak z nabídky kompletně vypadla. Levnější je i Kona Electric.

Také v kategorii SUV a crossoverů najdeme obří slevy. Levnější je například model ix20, u nějž se přejmenovaly výbavy Made in Czech na Trikolor a u té příležitosti snížily svou cenu o desítky tisíc korun. Výrazně klesla základní cena malého SUV Kona a také velkého SUV Santa Fe.

Hyundai zlevňuje i výbavové pakety. Například u modelu i30 jsou nyní balíčky Premium a Ultimate levnější až o 70 tisíc korun. Spadla cena navigace, a to z původních 25 na 15 tisíc korun. U SUV Santa Fe zlevnil paket Luxury o 10 tisíc korun na 60 tisíc.

Hyundai kromě obřích slev láká i na další výhody. Ty zahrnují například splátky s nulovým navýšením, sadu zimních kol zdarma, výhodnější pojištění a slevovou tankovací kartu. Ta by měla snížit cenu litru benzinu o 40 haléřů. Platí na všech stanicích, kde berou karty CCS a to na dobu pěti let.

Připravili jsme pro vás kompletní přehled slev u jednotlivých modelů Hyundai. Najdete je v přiložené fotogalerii.