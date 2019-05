Korejci si asi chtějí vyšlápnout na Volkswagen Golf R.

O tom, že vznikne ostré, neboli "enkové" Hyundai s pohonem všech kol se už nějakou dobu mluví. Testování pohonu všech kol v rychlé verzi je již v plném proudu a prý existuje několik prototypů ostrého hatchbacku i30 N s pohonem 4x4. Australskému magazínu Cars Guide to prozradil tamější PR manažer Guido Schenken.

Také Albert Biermann, šéf sportovní divize N, v minulosti řekl, že pohon všech kol byl součástí agendy od samého počátku. Je ovšem otázkou, zda se skutečně "ostrá" sériová čtyřkolka připravuje pro i30 N, tedy model vyráběný v továrně Hyundai v Nošovicích.

Zdroje redakce Automix.cz totiž hovoří o tom, že v současné době jsou jak verze hatchback, tak i fastback i30N na samém technickém vrcholu, na který je možno současnou generaci "itřicítky" upravit.

Nicméně potvrdily, že sportovně laděný model s pohonem všech kol skutečně Hyundai hodlá nabízet. Mnohem pravděpodobnější je ovšem to, že se bude skrývat v karosérii SUV. To ale nemůže být ani současný Tucson. Ve hře by mohla být až další generace, případně nějaké další SUV značky.





Hyundai to tedy rozhodně myslí s expanzí do světa seriózních sportovních vozů vážně a pod vedením Biermanna se jí o i daří. Kromě současných modelů připravuje jeho tým haló model, který by snad měl mít motor uprostřed. Pohon zadních kol je ale téměř jistý.



V galerii si můžete prohlédnout i30 N s doplňky z programu originálního příslušenství Hyundai N.